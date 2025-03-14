Electro Cable Group Черняків під час війни подвоїла частку експорту в продажах

Запорізька Electro Cable Group переорієнтувала виробництво під експорт продукції. Про це повідомив фінансовий директор компанії Андрій Петров на «Саміті експортерів 2025» від Forbes Ukraine.

Деталі

Запорізька Electro Cable Group, один із найбільших виробників кольорових металів в Україні. У 2024 компанія експортувала продукції на $101 млн у 28 країн.

У 2024 році підприємство вийшло на ринки девʼяти країн ЄС, а експортний виторг збільшився на 26%.

Для експорту кабельної продукції компанія використовує автомобільний транспорт. Продукцію реалізує через дистриб’юторів.

До повномасштабного вторгнення Electro Cable Group експортували лише третину продукції. Тепер – лише третину реалізовує на внутрішньому ринку.

Для того аби наростити експорт компанія інвестувала у необхідну сертифікацію та покращення якості продукції.

Контекст

Electro Cable Group належить двом Олександрам Чернякам – дідусю та онуку. Засновник алкогольного холдингу Global Spirits Євген Черняк входить до наглядової ради компанії.

В Україні Electro Cable Group обʼєднує два заводи: Запорізький завод кольорових металів (ЗЗКМ) і запущений у червні 2022-го завод в Івано-Франківську. Також компанія будує завод потужністю у 1200 т кабелю на рік у Польщі за €19 млн. У планах – наростити обсяги виробництва до 6 000 т на рік.

ЗЗКМ продає продукцію в Україні, Німеччині, Австрії, Франції, країнах Скандинавії та Бенілюксу. Івано-франківський завод орієнтований на експорт. Його гнучкий кабель купують машинобудівні гіганти Siemens і Caterpillar, а також для проєктів німецької DeutscheBahn та австрійської OBB.

Виторг компанії за підсумками 2024-го мав перевищити 11 млрд грн, що на 44% більше, ніж у 2023-му, прогнозував СЕО польської «дочки» групи Євген Бойко.