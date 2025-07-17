Деталі

Розслідування проти соцмережі почалося у 2023 році. У 2024-му ЄС дійшов попереднього висновку, що X порушила закон, відмовившись надавати дані для досліджень про поширення дезінформації та недостатньо контролюючи контент.

Єврокомісія мала завершити розслідування ще до літніх канікул, але наразі цього не станеться, повідомили троє обізнаних чиновників. За їх словами, рішення очікується після того, як стане зрозумілим результат торгових переговорів з США.

Комісія заявила, що розслідування триває й не залежить від торговельних перемовин. Водночас окремі європейські депутати й уряди, зокрема Польща, закликають розширити розслідування і на чатбот Grok, який поширював антисемітські кліше.

Рішення про затримку розслідування стало політично чутливим через переговори щодо нової торговельної угоди між ЄС і США. Президент Дональд Трамп оголосив, що з 1 серпня тарифи можуть зрости до 30%, якщо не буде досягнуто угоди.

Попри тиск із боку США, президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що правила цифрового регулювання залишаться незмінними.

Контекст

Минулого року Єврокомісія вже дійшла попереднього висновку, що X порушує правила щодо прозорості та доступу до даних. Платформі загрожує штраф до 6% від її річного глобального обороту, хоча фактичні санкції, ймовірно, будуть нижчими.

У паралельному розслідуванні також вивчається, чи порушує X правила модерації контенту – зокрема, після участі Ілона Маска в обговоренні з представницею німецької ультраправої партії «Альтернатива для Німеччини» напередодні виборів.

У квітні ЄС оштрафував Apple та Meta на €700 млн за порушення антимонопольного законодавства. Однак, на відміну від справ Meta й Apple, у DSA немає жорстких термінів, що дає Єврокомісії гнучкість у визначенні моменту оголошення рішень.