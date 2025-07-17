Брюссель відклав ухвалення рішення щодо порушень цифрового регулювання компанією Ілона Маска X (колишній Twitter), оскільки очікує завершення чутливих торговельних перемовин з адміністрацією Дональда Трампа, пише FT.
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Деталі
- Розслідування проти соцмережі почалося у 2023 році. У 2024-му ЄС дійшов попереднього висновку, що X порушила закон, відмовившись надавати дані для досліджень про поширення дезінформації та недостатньо контролюючи контент.
- Єврокомісія мала завершити розслідування ще до літніх канікул, але наразі цього не станеться, повідомили троє обізнаних чиновників. За їх словами, рішення очікується після того, як стане зрозумілим результат торгових переговорів з США.
- Комісія заявила, що розслідування триває й не залежить від торговельних перемовин. Водночас окремі європейські депутати й уряди, зокрема Польща, закликають розширити розслідування і на чатбот Grok, який поширював антисемітські кліше.
- Рішення про затримку розслідування стало політично чутливим через переговори щодо нової торговельної угоди між ЄС і США. Президент Дональд Трамп оголосив, що з 1 серпня тарифи можуть зрости до 30%, якщо не буде досягнуто угоди.
- Попри тиск із боку США, президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що правила цифрового регулювання залишаться незмінними.
Контекст
Минулого року Єврокомісія вже дійшла попереднього висновку, що X порушує правила щодо прозорості та доступу до даних. Платформі загрожує штраф до 6% від її річного глобального обороту, хоча фактичні санкції, ймовірно, будуть нижчими.
У паралельному розслідуванні також вивчається, чи порушує X правила модерації контенту – зокрема, після участі Ілона Маска в обговоренні з представницею німецької ультраправої партії «Альтернатива для Німеччини» напередодні виборів.
У квітні ЄС оштрафував Apple та Meta на €700 млн за порушення антимонопольного законодавства. Однак, на відміну від справ Meta й Apple, у DSA немає жорстких термінів, що дає Єврокомісії гнучкість у визначенні моменту оголошення рішень.
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