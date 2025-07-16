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ЄС закладає у довгостроковий бюджет €100 млрд для України

Юрій Тарасовський /Артем Галкін для Forbes Ukraine
Юрій Тарасовський
Forbes

1 хв читання

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн /Getty Images

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн Фото Getty Images

У довгостроковому фінансовому плані Євросоюзу на 2028-2034 роки Єврокомісія закладає для України €100 млрд в межах розподілу витрат на розширення ЄС. Про це повідомила президентка ЄК Урсула фон дер Ляєн на пресконференції в Брюсселі 16 липня, презентуючи довгостроковий бюджет ЄС, пише «Інтерфакс-Україна».

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Деталі

  • Єврокомісія запропонувала на 2028-2034 роки фінансовий план ЄС у €2 трлн, з яких €100 млрд передбачено для України. 
  • «Ви знаєте, що у нас є український фонд для відновлення в €50 млрд. Ця сума виплачується, тому ми пропонуємо €100 млрд, щоб поповнити цей фонд і забезпечити українські перезапуск і стійкість і, звичайно, прискорити її вступ до ЄС», – сказала голова ЄК.

Контекст

ЄС надав Україні майже €160 млрд підтримки з початку російського вторгнення. Ця сума включає фонд у розмірі €50 млрд, який передбачає гранти та кредити до 2027 року. 

Крім того, країни «Великої сімки» створили кредитний інструмент на $50 млрд, який погашатиметься за рахунок майбутніх прибутків від заморожених російських валютних резервів. Внесок ЄС складає €18,1 млрд. Наразі Київ отримав від Брюсселя шість траншів.

Раніше Bloomberg з посиланням на джерела писав, що ЄС розглядає можливість створення фонду на €100 млрд для довгострокової підтримки України. Очікується, що цей фонд стане частиною семирічного бюджету ЄС, який презентують у липні. У разі схвалення країнами-членами фінансування розпочнеться з 2028 року, забезпечуючи стабільну підтримку Україні.

Цей крок посилить роль ЄС у допомозі Україні, особливо на тлі зменшення підтримки з боку США, де адміністрація Дональда Трампа висловила сумніви щодо подальшого фінансування та тимчасово зупиняла постачання зброї минулого тижня, хоча згодом це рішення було скасовано. Новий фонд передбачає надання грантів і доступних кредитів від Європейської комісії, які будуть пов’язані з реформами для інтеграції України до ЄС.

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