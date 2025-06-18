ЄС звинувачує китайський інтернет-магазин AliExpress у порушенні закону про цифрові послуги, пише Financial Times 18 червня. У попередніх висновках, регулятор блоку заявив, що стурбований відсутністю ефективних заходів з боку AliExpress щодо запобігання розповсюдженню незаконного контенту, такого як контрафактні товари або небезпечні продукти.

Більше девʼяти з десяти посилок, що імпортуються до ЄС, надходять із Китаю.