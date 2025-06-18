ЄС звинувачує китайський інтернет-магазин AliExpress у порушенні закону про цифрові послуги, пише Financial Times 18 червня. У попередніх висновках, регулятор блоку заявив, що стурбований відсутністю ефективних заходів з боку AliExpress щодо запобігання розповсюдженню незаконного контенту, такого як контрафактні товари або небезпечні продукти.
Більше девʼяти з десяти посилок, що імпортуються до ЄС, надходять із Китаю.
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Ключові факти
- Регулятор стверджуЄ, що китайський інтернет-магазин не зміг забезпечити дотримання політики штрафних санкцій щодо торговців, які розміщують незаконний контент.
- Закон про цифрові послуги зобовʼязує великі онлайн-платформи жорсткіше контролювати свої платформи, а також накладає додаткові зобовʼязання на низку великих технологічних груп, включаючи Instagram, Google та TikTok.
- Відповідно до цього закону, компанії, які не припиняють поширення протизаконного контенту та дезінформації, будуть піддаватися штрафам у розмірі до 6% від їхнього річного світового обороту.
- «Ми впевнені, що позитивний і відповідний вимогам результат буде досягнутий шляхом продовження нашого взаємного діалогу з [Європейською] комісією для вирішення будь-яких проблем, що залишилися по DSA (Закон про цифрові послуги)», — заявив AliExpress. AliExpress додав, що «відданий наданню безпечного та відповідного вимогам ринку для споживачів у Європі та в усьому світі, дотримуючись застосовних правил і положень на ринках, де ми працюємо».
- Інша частина розслідування щодо AliExpress, розпочата минулого року, була закрита Єврокомісією, оскільки платформа взяла на себе певні зобовʼязання, наприклад, щодо прозорості рекламних систем, доступу до даних та надійного репозиторію рекламних оголошень з можливістю пошуку.
Контекст
Рішення було ухвалено в той час, коли блок посилює заходи проти китайських інтернет-магазинів, особливо коли йдеться про дешевий імпорт. Брюссель уже запропонував запровадити збір у розмірі €2 за невеликі посилки, які ввозяться до ЄС. Брюссель також почав розслідування щодо Shein, азіатської платформи електронної комерції, яка спирається на китайський ланцюжок поставок, на тлі побоювань, що компанія порушує європейські правила захисту прав споживачів.
Єврокомісія також розслідує діяльність китайської онлайн-майданчику Temu у звʼязку з побоюваннями, що він не вживає достатніх заходів для обмеження продажу невідповідної вимогам продукції в ЄС та запобігання ризику звикання до платформи за допомогою її дизайну.
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