Генштаб спростовує заяву РФ про нібито завершення бойових дій у Курській області

Заяви представників вищого командування Росії про нібито завершення бойових дій на території Курської області РФ не відповідають дійсності, йдеться у заяві Генерального штабу ЗСУ 26 квітня. Активні дії українських військ у визначених районах Бєлгородської області також тривають.

Ключові факти

Згідно із повідомленням, оборонна операція Сил оборони України у визначених районах на Курщині триває.

Оперативна обстановка складна, але підрозділи продовжують утримувати визначені позиції та виконують завдання , при цьому завдають противнику ефективного вогневого ураження з усіх видів зброї, застосовують у тому числі тактику активної оборони.

Від початку доби в операційній зоні угруповання військ «Курськ» відбиті п’ять штурмових дій противника, ще одне таке бойове зіткнення наразі триває.

Загрози оточення українських підрозділів немає, додає Генштаб.

«Заяви ворожого керівництва про ʼрозгромʼ українського угруповання військ є нічим іншим, як пропагандистським вивертом та бажанням видати бажане за дійсне», – сказано у заяві.

Контекст

26 квітня начальник Генштабу ЗС РФ Валерій Герасимов доповів президенту РФ Володимиру Путіну про нібито завершення операції зі «звільнення Курської області від ЗСУ». За словами Герасимова, російські військові начебто повернули останній населений пункт на території Курської області село Горналь під свій контроль.

Герасимов також подякував військовим із КНДР, які діяли «пліч-о-пліч» з російськими військовими в Курській області і «показали стійкість і героїзм», вперше офіційно визнавши участь КНДР у війні РФ проти України.