Індекс WIG-Ukraine наблизився до максимуму з початку війни на тлі переговорів в Саудівській Аравії

Індекс українських акцій WIG-Ukraine на Варшавській фондовій біржі (WSE) у п’ятницю, зріс на 3,95%, досягнувши 643,70 пунктів, напередодні переговорів між делегаціями України, США та РФ, запланованих на понеділок у Ер-Ріяді. Це наблизило його до максимуму від початку війни – 650,96 пунктів, пише «Інтерфакс-Україна» .

Деталі

Акції компанії Milkiland подорожчали на 4,48%, агрохолдингів «Агротон» та «ІМК», чиї землі розташовані поблизу фронту, – на 2,25% і 1,75% відповідно, KSG-Agro – на 2,97%, а найбільшого виробника цукру в Україні «Астарти» – на 4,80%. Акції Coal Energy, шахти якої зупинені через війну, але раніше демонстрували найшвидше зростання, підскочили на 15,48%. Усі ці цінні папери входять до складу індексу WIG-Ukraine.

На Лондонській біржі (LSE), де вплив роздрібних інвесторів менший, ніж на WSE, ціна акцій найбільшого українського виробника курятини – агрохолдингу МХП – залишилася стабільною на рівні $6,1 за підсумками дня.

Хоча вранці, після оголошення про придбання 41% акцій другого за величиною виробника курятини UVESA (за оцінкою компанії у €400 млн), їхня вартість тимчасово зросла до $6,4. Натомість акції гірничорудної компанії Ferrexpo впали на 10,83% через чергові проблеми з українськими правоохоронцями та податківцями, які заблокували повернення ПДВ.

Ринок українських єврооблігацій завершив тиждень без позитивної динаміки. За даними Франкфуртської фондової біржі, перед переговорами в Саудівській Аравії котирування або не змінилися, або знизилися на 0,2-1,6%, а ВВП-варранти подешевшали на 0,64%.

Контекст

23 березня в Ер-Ріяді, столиці Саудівської Аравії, відбулася зустріч делегацій України та США. Основними темами переговорів стали пропозиції щодо захисту енергетичних об’єктів і критичної інфраструктури. За інформацією The New York Times, також могли обговорюватися питання безпеки судноплавства в Чорному морі.

Видання зазначає, що 24 березня Україна та США можуть провести додаткову зустріч, якщо результати першого дня виявляться перспективними. Офіційного анонсу щодо цих переговорів поки немає.

Зустріч була «продуктивною та зосередженою на ключових аспектах», зокрема на питаннях енергетики, підсумував міністр оборони України Рустем Умєров.

Зранку 24 березня в Саудівській Аравії стартували переговори між делегаціями США та Росії. Зустріч проходить у закритому форматі – представників ЗМІ попросили покинути територію готелю, де вона відбувається.