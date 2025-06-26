Перші публічні випробування роботаксі Tesla в Остіні, штат Техас, призвели до порушень на дорогах та проблем з водінням за перші кілька днів, пише Reuters із посиланням на відеозаписи, зняті пасажирами, обраними компанією.

Ключові факти

Роботаксі Tesla виїхало на чужу смугу, висаджувало пасажирів посеред дороги та припускалося низки інших помилок під час руху. На думку експертів з безпеки, ці проблеми демонструють обмеження програмного забезпечення Tesla для безпілотного водіння.

Запрошені на випробування фанати Tesla публікували відеоролики з безаварійним водінням, проте все ж проблеми викликали питання у федеральних інспекторів з безпеки дорожнього руху та експертів з безпеки автомобілів.

Проблеми включали виїзд роботаксі Tesla на неправильну смугу і висадку пасажирів серед багатосмугових доріг, або на перехрестях, різке гальмування, перевищення швидкості і наїзд на бордюр.

В одному випадку роботаксі виїхало на смугу, призначену для зустрічного руху.

Фото: Скріншот з Х / Rob Maurer

В іншому випадку автомобіль раптово загальмував без видимих ​​на відео перешкод на дорозі. Пасажирка смикнулася вперед, і її речі впали на підлогу.

На третьому відео, знятому з іншого автомобіля, роботаксі двічі різко зупинилося посеред дороги, проїжджаючи повз поліцейські машини з мигалками.

Професор компʼютерної інженерії та експерт з автономних технологій в Університеті Карнегі-Меллона Філіп Купман заявив, що не очікував такої кількості відео з проблемним водінням у перший же день.

Tesla тестує близько 10–20 роботаксі, які є стандартними Model Y з передовим програмним забезпеченням.

Reuters вдалося незалежно перевірити принаймні 11 відеороликів, які демонструють проблеми. Tesla не відповіла на запит про коментар.

Представник міста Остін заявив, що посадові особи знають про проблеми Tesla, зафіксовані у соціальних мережах, і що «коли нам повідомляють про потенційну юридичну або повʼязану з безпекою проблему, ми негайно повідомляємо про це компанію». Представник додав, що поліцейське управління «активно співпрацює з Tesla», щоб гарантувати, що офіцери можуть безпечно взаємодіяти з роботаксі.

Контекст

Tesla розгорнула послугу за фіксовану плату у розмірі $4,20 для обмеженої кількості спеціально відібраних пасажирів. Послуга недоступна для широкої публіки, а роботаксі працюють на обмеженій території, уникаючи складних перехресть та поганої погоди. Конкуренти безпілотних автомобілів Waymo та Cruise також зіткнулися з проблемами при їх впровадженні.

Генеральний директор Ілон Маск повʼязав фінансове майбутнє Tesla з технологією безпілотного водіння, та з падінням продажів Tesla ставки високі. Він сказав, що Tesla запустить сервіс в інших містах США наприкінці цього року і передбачив «мільйони Tesla», які працюють «повністю автономно» до другої половини наступного року.