Перші публічні випробування роботаксі Tesla в Остіні, штат Техас, призвели до порушень на дорогах та проблем з водінням за перші кілька днів, пише Reuters із посиланням на відеозаписи, зняті пасажирами, обраними компанією.
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Ключові факти
- Роботаксі Tesla виїхало на чужу смугу, висаджувало пасажирів посеред дороги та припускалося низки інших помилок під час руху. На думку експертів з безпеки, ці проблеми демонструють обмеження програмного забезпечення Tesla для безпілотного водіння.
- Запрошені на випробування фанати Tesla публікували відеоролики з безаварійним водінням, проте все ж проблеми викликали питання у федеральних інспекторів з безпеки дорожнього руху та експертів з безпеки автомобілів.
- Проблеми включали виїзд роботаксі Tesla на неправильну смугу і висадку пасажирів серед багатосмугових доріг, або на перехрестях, різке гальмування, перевищення швидкості і наїзд на бордюр.
- В одному випадку роботаксі виїхало на смугу, призначену для зустрічного руху.
- В іншому випадку автомобіль раптово загальмував без видимих на відео перешкод на дорозі. Пасажирка смикнулася вперед, і її речі впали на підлогу.
- На третьому відео, знятому з іншого автомобіля, роботаксі двічі різко зупинилося посеред дороги, проїжджаючи повз поліцейські машини з мигалками.
- Професор компʼютерної інженерії та експерт з автономних технологій в Університеті Карнегі-Меллона Філіп Купман заявив, що не очікував такої кількості відео з проблемним водінням у перший же день.
- Tesla тестує близько 10–20 роботаксі, які є стандартними Model Y з передовим програмним забезпеченням.
- Reuters вдалося незалежно перевірити принаймні 11 відеороликів, які демонструють проблеми. Tesla не відповіла на запит про коментар.
- Представник міста Остін заявив, що посадові особи знають про проблеми Tesla, зафіксовані у соціальних мережах, і що «коли нам повідомляють про потенційну юридичну або повʼязану з безпекою проблему, ми негайно повідомляємо про це компанію». Представник додав, що поліцейське управління «активно співпрацює з Tesla», щоб гарантувати, що офіцери можуть безпечно взаємодіяти з роботаксі.
Контекст
Tesla розгорнула послугу за фіксовану плату у розмірі $4,20 для обмеженої кількості спеціально відібраних пасажирів. Послуга недоступна для широкої публіки, а роботаксі працюють на обмеженій території, уникаючи складних перехресть та поганої погоди. Конкуренти безпілотних автомобілів Waymo та Cruise також зіткнулися з проблемами при їх впровадженні.
Генеральний директор Ілон Маск повʼязав фінансове майбутнє Tesla з технологією безпілотного водіння, та з падінням продажів Tesla ставки високі. Він сказав, що Tesla запустить сервіс в інших містах США наприкінці цього року і передбачив «мільйони Tesla», які працюють «повністю автономно» до другої половини наступного року.
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