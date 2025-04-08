Підписка від 49 грн
Підписка
Журнал Forbes Ukraine
Журнал Forbes Ukraine Купити
  • UA
Журнал Forbes
Журнал Forbes Ukraine Купити
  • UA

Що шукаємо?

Категорія
Новини
Дата

Кабмін призначив голову новоствореного держагентства ПлейСіті

Юрій Тарасовський /Артем Галкін для Forbes Ukraine
Юрій Тарасовський
Forbes

1 хв читання

Кабінет Міністрів на засіданні 8 квітня призначив Геннадія Новікова головою Державного агентства України ПлейСіті. Про це повідомив представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук.

Подарунок для справжніх лідерок та лідерів

Сертифікат Forbes — 365 днів доступу до якісної аналітики, інсайтів та історій успіху, що змінюють мислення. Купуйте зараз

Деталі

  • Призначено Новікова Геннадія Олеговича Головою Державного агентства України ПлейСіті, написав Мельничук
  • До цього Новіков був заступником голови апарату Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей (КРАІЛ).

Контекст

4 грудня 2024 року Верховна Рада ухвалила закон про ліквідацію КРАІЛ.

6 січня 2025 року президент Володимир Зеленський підписав закон №4116-IX, який запроваджує жорсткіший контроль за азартними іграми. Документ передбачає ліквідацію КРАІЛ, заборону реклами грального бізнесу (за винятком нічного ефіру на ТБ і радіо, видань для аудиторії 21+ та платформ із цільовою аудиторією), посилення фінансового контролю та обмеження рекламних дзвінків і SMS від операторів.

21 березня Кабмін створив держагентство ПлейСіті, яке відповідатиме за формування державної політики у сфері азартних ігор та лотерей. Орган стане центральним органом виконавчої влади, підпорядкованим віцепрем’єр-міністру з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій – міністру цифрової трансформації Михайлу Федорову. Кабмін координуватиме його діяльність через Мінцифри. 

25 березня Кабмін ліквідував КРАІЛ

Матеріали по темі

Ви знайшли помилку чи неточність?

Залиште відгук для редакції. Ми врахуємо ваші зауваження якнайшвидше.

Попередній слайд
Наступний слайд
Перший випуск 2025 року вже у продажу
Перший випуск 2025 року вже у продажу

Замовляйте з безкоштовною доставкою по Україні