Кабмін призначив голову новоствореного держагентства ПлейСіті

Кабінет Міністрів на засіданні 8 квітня призначив Геннадія Новікова головою Державного агентства України ПлейСіті. Про це повідомив представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук.

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Призначено Новікова Геннадія Олеговича Головою Державного агентства України ПлейСіті, написав Мельничук

До цього Новіков був заступником голови апарату Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей (КРАІЛ).

Контекст

4 грудня 2024 року Верховна Рада ухвалила закон про ліквідацію КРАІЛ.

6 січня 2025 року президент Володимир Зеленський підписав закон №4116-IX, який запроваджує жорсткіший контроль за азартними іграми. Документ передбачає ліквідацію КРАІЛ, заборону реклами грального бізнесу (за винятком нічного ефіру на ТБ і радіо, видань для аудиторії 21+ та платформ із цільовою аудиторією), посилення фінансового контролю та обмеження рекламних дзвінків і SMS від операторів.

21 березня Кабмін створив держагентство ПлейСіті, яке відповідатиме за формування державної політики у сфері азартних ігор та лотерей. Орган стане центральним органом виконавчої влади, підпорядкованим віцепрем’єр-міністру з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій – міністру цифрової трансформації Михайлу Федорову. Кабмін координуватиме його діяльність через Мінцифри.

25 березня Кабмін ліквідував КРАІЛ.