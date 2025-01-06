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Modern Expo /Катерина Москалюк для Forbes Україна
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Луцький виробник торгового обладнання Modern Expo відкрив другий завод в Польщі

Уляна Букатюк
Уляна Букатюк
Forbes

2 хв читання

Навіщо Modern Expo відкрила другий завод в Польщі Фото Катерина Москалюк для Forbes Україна

Українсько-польська Modern Expo – один з найбільших виробників торгового обладнання в Східній Європі – відкрила ще один завод в Любліні (Польща) на 12 500 м кв., йдеться в матеріалі Forbes Ukraine.

Деталі

  • Нове підприємство в Любліні вироблятиме поштомати, повідомив Forbes Ukraine співвласник та генеральний директор Modern-Expo Group Петро Пилипюк. «Це стратегічний крок уперед, що дає змогу нам бути ближчими до європейських клієнтів», – зазначив він. 
  • Завод без розголосу запустили у серпні 2024-го, каже Пилипюк. «Через високу конкуренцію змушені утриматися від надання додаткових деталей», — пояснив CEO компанії.
  • Modern Expo давно шукала варіанти масштабування з меншими ризиками, каже Пилипюк. На 2024 рік поштомати забезпечують близько 20% загального доходу групи, пояснює він. Щорічно обсяги їх продажів зростають на 10-15%. «Цей напрямок сьогодні є пріоритетним», – каже Пилипюк. Протягом найближчих п’яти років група планує подвоїти продажі поштоматів, каже він. 
  • «Додатковий завод у Європі зміцнює нашу логістичну мережу та підвищує стійкість ланцюга постачання», – додає він. 
  • Розкривати точну суму інвестицій він теж відмовляється. «Сума суттєва», – наголягає Пилипюк. Для запуску нового виробництва в Любліні Modern-Expo залучала кредитні кошти.

Контекст

Заснована в 1997 році українцем Петром Пилипюком та поляком Богданом Лукасіком «Модерн‑Експо» випускає понад 8000 найменувань торговельного обладнання – від магазинних полиць і прилавків до касових апаратів та поштоматів.  

У компанії вже є у Любліні завод на 8 500 м кв. Ключовим майданчиком для Modern Expo залишиться завод у Луцьку з площею понад 83 500 м кв., наголошує СЕО компанії.

Група Modern Expo включає п’ять українських компаній та шість закордонних представництв, розташованих у Німеччині, Франції, Польщі, Великій Британії, ОАЕ та на Кіпрі. Група експортує в 75 країн світу. 

Торік загальна виручка компанії зросла на 4,5% до 4,08 млрд грн. 

Донедавна холдинг контролювали Лукасик (45%) та Пилипюк (55%) через кіпрську «Коустрок Холдінгс Лімітед». Наприкінці 2024-го розподіл часток у компанії дещо змінився, повідомила Forbes Ukraine пресслужба Modern Expo. Пилипюк придбав в Лукасіка ще частину компанії – без уточнення розміру частки, зазначили в компанії. «Ми поки не готові розголошувати деталі», – каже Пилипюк. У державних реєстрах зміни структури власності поки не відображені.  

У грудні Modern Expo почала постачати поштомати британській поштовій службі Royal Mail, заснованій у 1516 році королем Генріхом VIII. Як новий завод у Польщі має допомогти Modern Expo – читайте в матеріалі.

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