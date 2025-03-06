Microsoft завдав удару «хмарному» партнеру CoreWeave перед його IPO на $35 млрд

Microsoft відмовився від частини зобов’язань перед постачальником хмарних обчислень CoreWeave, що стало ударом для компанії напередодні її IPO у квітні, яке оцінюється в $35 млрд. Про це 6 березня пише Financial Times із посиланням на джерела.

Деталі

CoreWeave надає Microsoft обчислювальні потужності для навчання моделей штучного інтелекту, зокрема ChatGPT від OpenAI. Партнерство приносить CoreWeave мільярди доларів, але, за словами джерел, Microsoft розірвав частину угод через проблеми з поставками та пропущені дедлайни.

Ці труднощі підірвали довіру Microsoft до постачальника, зазначило джерело видання. Проте, компанії все ж зберегли частину чинних контрактів.

Microsoft є найбільшим клієнтом CoreWeave. За даними FT, корпорація зобов’язалася витратити понад $10 млрд на її послуги до 2030 року в межах п’яти контрактів. Минулого року угоди з Microsoft забезпечили 62% загального доходу CoreWeave.

На початку березня CoreWeave подала заявку на IPO в Нью-Йорку, плануючи залучити $4 млрд. Якщо угода відбудеться, це стане одним із найбільших дебютів року на фондовому ринку для технологічної компанії.

У документах для IPO CoreWeave попередила, що будь-які негативні зміни у відносинах з Microsoft можуть вплинути на її бізнес, фінансовий стан та перспективи. Компанія вказала на ризики, пов’язані із затримками постачання чипів Nvidia, від яких вона суттєво залежить.

Контекст

CoreWeave була заснована під назвою Atlantic Crypto трейдерами Майком Інтратором, Браяном Вентуро та Бренніном Макбі. Спочатку компанія займалася майнінгом Ethereum, але у 2019 році зосередилася на штучному інтелекті.

CoreWeave використовує графічні процесори (GPU) Nvidia для створення та навчання ШІ-моделей. Компанія володіє понад 250 000 GPU від Nvidia і є одним із найбільших клієнтів виробника. Nvidia також інвестувала в CoreWeave та володіє понад 5% її акцій.

За останні роки CoreWeave демонструвала швидке зростання доходів, проте продовжувала накопичувати збитки. У 2024 році компанія отримала дохід у $1,9 млрд, порівняно з $229 млн роком раніше та $16 млн у 2022 році. Однак компанія зазнала чистих збитків у $863 млн у 2024 році, $594 млн у 2023 році та $31 млн у 2022 році.

CoreWeave залучила $14,5 млрд у вигляді боргів і капіталу через 12 раундів фінансування, включаючи близько $11 млрд у вигляді кредитів. Найбільшими інвесторами є приватна інвестиційна компанія Blackstone, яка надала близько $5 млрд у вигляді кредитів, хедж-фонд Magnetar Capital, який володіє близько 20% компанії, та Fidelity, яка управляє фондами, що володіють приблизно 8% компанії.