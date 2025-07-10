Президент США Дональд Трамп оголосив про запровадження з 1 серпня 50% мита на товари з Бразилії – другого за обсягом торговельного партнера. Це спричинило обвал реала майже на 3% і падіння бразильських акцій. Причиною рішення Трамп назвав «атаки на вільні вибори» в Бразилії та переслідування експрезидента Жаіра Болсонару, політичного союзника Трампа, пише Bloomberg .

Деталі

Бразилія спочатку мала потрапити під мінімальне 10% мито, але стала першою країною, для якої Трамп підвищив ставку до 50%. Особливість у тому, що Бразилія не має позитивного торговельного балансу з США, що свідчить про політичну мотивацію рішення.

Бразильський реал одразу знецінився на 2,9%, а біржовий фонд iShares MSCI Brazil ETF знизився на 2% у позаторговій сесії. Акції Embraer – провідного бразильського авіабудівника – втратили до 9% на тлі новини.

Трамп оприлюднив своє рішення в листі на платформі Truth Social, де звинуватив чинну владу Бразилії у «підриві свободи слова американців» та порушенні принципів демократії.

Це стало реакцією на кримінальні провадження проти Болсонару, який після поразки на виборах у 2022 році, як і Трамп, був фігурантом розслідувань через заклики до протестів.

Президент Бразилії Луїс Інасіу Лула да Сілва викликав на нараду ключових міністрів, зокрема фінансів, закордонних справ і торгівлі. У заяві на X він пообіцяв відповісти економічними заходами згідно з законом про взаємність і наголосив, що Бразилія не дозволить тиснути на свою судову систему.

Контекст

Рішення Трампа стало найсерйознішим загостренням у відносинах США і Бразилії за останні роки. США – другий за обсягом торговельний партнер Бразилії після Китаю, а 50% мито може критично вдарити по експортерам сталі, літаків, спецтехніки та мінералів.

Аналітики попереджають, що наслідки можуть вийти за межі економіки. «Це сигнал деградації інституційних відносин між країнами», – каже економістка UBS Solange Srour. За її словами, такі мита можуть зробити експорт до США економічно невигідним.

Трамп оголосив про підвищення мит для товарів з Бразилії невдовзі після того, як лідери БРІКС, зокрема Лула, розкритикували американські тарифи та військові дії в Ірані.

БРІКС активно підтримує дедоларизацію, що викликає негативну реакцію у США. Трамп неодноразово погрожував країнам митами: у січні 2025 року – 100% за створення альтернативної валюти, у лютому – 150%.