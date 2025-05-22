На Андрія Портнова у Іспанії напала група осіб, підозрюваних у вбивстві не затримали – МЗС

У середу, 21 травня, вранці у провінції Мадрид вбили ексзаступника голови адміністрації президента Андрія Портнова, повідомила пресслужба МЗС із посиланням на посольство України в Іспанії. За попередньою інформацією правоохоронних органів, напад був здійснений групою осіб.

Ключові факти

Станом на день 22 травня затримань підозрюваних у справі ще не відбулося. Посольство перебуває на постійному контакті з правоохоронними органами та очікує більш детальної інформації.

Справа перебуває на контролі дипустанови.

Розслідування здійснює група вбивств №5 спільно з Відділом криміналістики Мадридського регіонального управління Національної поліції Іспанії.

Фото із місця вбивства Андрія Портнова в Мадриді, 21 травня 2025 рік Фото Getty Images Фото із місця вбивства Андрія Портнова в Мадриді, 21 травня 2025 рік Фото Getty Images Фото із місця вбивства Андрія Портнова в Мадриді, 21 травня 2025 рік Фото Getty Images Попередній слайд Наступний слайд

Контекст

Іспанії невідомі озброєні чоловіки застрелили колишнього українського політика Андрія Портнова, 51. Стрілянина сталася 21 травня вранці біля воріт Американської школи в престижному районі Мадрида. За даними місцевих ЗМІ, він провіз своїх дітей до школи у Посуело-де-Аларкон, коли у нього почали стріляти. Медики, які прибули на місце, констатували смерть чоловіка від травм, несумісних із життям, він дістав кілька вогнепальних поранень.

Слідство розглядає дві версії: політичні мотиви чи борги та зведення рахунків.

Портнова називають «сірим кардиналом української судової системи». На що реально впливав Портнов за президентства Володимира Зеленського? Forbes Ukraine запитав про це у співрозмовників серед посадовців Офісу президента, членів партії «Слуга народу», у Верховному Суді, антикорупційних організаціях та журналістів-розслідувачів.