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На Андрія Портнова у Іспанії напала група осіб, підозрюваних у вбивстві не затримали – МЗС

Аніта Прасад
Аніта Прасад
Forbes
Марко Сировой /з особистого архіву
Марко Сировой
Forbes

1 хв читання

У середу, 21 травня, вранці у провінції Мадрид вбили ексзаступника голови адміністрації президента Андрія Портнова, повідомила пресслужба МЗС із посиланням на посольство України в Іспанії. За попередньою інформацією правоохоронних органів, напад був здійснений групою осіб. 

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Ключові факти

  • Станом на день 22 травня затримань підозрюваних у справі ще не відбулося. Посольство перебуває на постійному контакті з правоохоронними органами та очікує більш детальної інформації. 
  • Справа перебуває на контролі дипустанови.
  • Розслідування здійснює група вбивств №5 спільно з Відділом криміналістики Мадридського регіонального управління Національної поліції Іспанії. 
Getty Images

Фото із місця вбивства Андрія Портнова в Мадриді, 21 травня 2025 рік Фото Getty Images

Getty Images

Фото із місця вбивства Андрія Портнова в Мадриді, 21 травня 2025 рік Фото Getty Images

Getty Images

Фото із місця вбивства Андрія Портнова в Мадриді, 21 травня 2025 рік Фото Getty Images

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Контекст

Іспанії невідомі озброєні чоловіки застрелили колишнього українського політика Андрія Портнова, 51. Стрілянина сталася 21 травня вранці біля воріт Американської школи в престижному районі Мадрида. За даними місцевих ЗМІ, він провіз своїх дітей до школи у Посуело-де-Аларкон, коли у нього почали стріляти. Медики, які прибули на місце, констатували смерть чоловіка від травм, несумісних із життям, він дістав кілька вогнепальних поранень.

Слідство розглядає дві версії: політичні мотиви чи борги та зведення рахунків.

Портнова називають «сірим кардиналом української судової системи». На що реально впливав Портнов за президентства Володимира Зеленського? Forbes Ukraine запитав про це у співрозмовників серед посадовців Офісу президента, членів партії «Слуга народу», у Верховному Суді, антикорупційних організаціях та журналістів-розслідувачів.

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