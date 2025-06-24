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На Тернопільщині розпочалося будівництво елеватора вартістю 82 млн грн

Олександр Пикало /з особистого архіву
Олександр Пикало
Forbes

1 хв читання

У Тернопільській області приватне підприємство «Іванівське» розпочало будівництво нового зернового елеватора, повідомив голова Тернопільської ОВА В’ячеслав Негода.

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Деталі 

  • За його словами, загальна вартість проєкту становить понад 82 млн грн, з яких майже 8 млн грн – державна компенсація відсотків за кредитами за програмою «Доступні кредити 5-7-9%».
  • Новий елеватор дозволить господарству ефективніше приймати, сушити та зберігати зерно. 

Контекст

Підприємство обробляє понад 4 000 га землі, вирощує озиму пшеницю, цукровий буряк і кукурудзу, а також займається тваринництвом, повідомив директор ПП «Іванівське» Василь Теремко. У штаті – понад 170 працівників.

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