У Тернопільській області приватне підприємство «Іванівське» розпочало будівництво нового зернового елеватора, повідомив голова Тернопільської ОВА В’ячеслав Негода.
Купуйте передплату з економією 25% на 6 журналів Forbes Ukraine зі змістовними матеріалами, рейтингами та аналітикою, за ціною 1799 грн замість
2400 грн.
Деталі
- За його словами, загальна вартість проєкту становить понад 82 млн грн, з яких майже 8 млн грн – державна компенсація відсотків за кредитами за програмою «Доступні кредити 5-7-9%».
- Новий елеватор дозволить господарству ефективніше приймати, сушити та зберігати зерно.
Контекст
Підприємство обробляє понад 4 000 га землі, вирощує озиму пшеницю, цукровий буряк і кукурудзу, а також займається тваринництвом, повідомив директор ПП «Іванівське» Василь Теремко. У штаті – понад 170 працівників.
Ви знайшли помилку чи неточність?
Залиште відгук для редакції. Ми врахуємо ваші зауваження якнайшвидше.