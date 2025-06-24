У Тернопільській області приватне підприємство «Іванівське» розпочало будівництво нового зернового елеватора, повідомив голова Тернопільської ОВА В’ячеслав Негода.

Деталі

За його словами, загальна вартість проєкту становить понад 82 млн грн, з яких майже 8 млн грн – державна компенсація відсотків за кредитами за програмою «Доступні кредити 5-7-9%».

Новий елеватор дозволить господарству ефективніше приймати, сушити та зберігати зерно.

Контекст

Підприємство обробляє понад 4 000 га землі, вирощує озиму пшеницю, цукровий буряк і кукурудзу, а також займається тваринництвом, повідомив директор ПП «Іванівське» Василь Теремко. У штаті – понад 170 працівників.