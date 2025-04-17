Французький суд дозволив примусове стягнення з Росії $5 млрд на користь «Нафтогазу» за збитки в Криму

Суд Парижа визнав і надав дозвіл на примусове виконання рішення Гаазького арбітражу щодо відшкодування збитків, завданих незаконною експропріацією активів групи «Нафтогаз» у Криму в обсязі $5 млрд, йдеться у повідомленні групи 17 квітня.

Ключові факти

За словами очільника групи Романа Чумака, рішення суду є частиною глобальної кампанії Нафтогаз з примусового виконання рішення арбітражу.

«Це надзвичайно важлива юридична перемога НАК «Нафтогаз України» та ще пʼяти компаній Групи. Вона дозволяє Нафтогазу розпочати процедуру стягнення на території Франції», – пояснив він.

У межах цього процесу Нафтогаз вже зареєстрував обтяження на низку активів, що належать російській державі та розташовані у Франції, загальною вартістю понад €120 млн. Це перший крок до примусового виконання рішення арбітражу.

Чумак зазначив, що компанія вже має певні успіхи й в кількох інших юрисдикціях, зокрема у Великій Британії та Фінляндії.

«Ми налаштовані стягнути повну суму компенсації та захистити права українських державних підприємств на міжнародній арені», – підкреслив очільник групи.

Контекст

У жовтні 2016 року Нафтогаз розпочав арбітражне провадження проти Росії, вимагаючи компенсацію за незаконне захоплення москвою майна Групи — з порушенням двостороннього договору про захист інвестицій між Україною та росією.

Нафтогаз був провідним учасником ринку природного газу в Криму, здійснюючи діяльність з розвідки, видобутку, транспортування, зберігання, переробки та розподілу газу. До переліку майна входили спеціальні дозволи на користування надрами, обладнання та інфраструктура, права на експлуатацію трубопроводів і газосховищ, частки у власності на газопроводи та понад 675 млн кубометрів газу у підземних сховищах.

Після багаторічного арбітражного розгляду 12 квітня 2023 року трибунал у сформований під егідою Постійної палати третейського суду (PCA) в Гаазі, зобов’язав РФ виплатити Нафтогазу понад $5 млрд за порушення умов договору.

Верховний суд Нідерландів остаточно підтвердив законність рішення Гаазького арбітражу щодо компенсації «Нафтогазу» за захоплені Росією активи в Криму.

Втім Росія відмовляється виплатити «Нафтогазу» присуджену суму. Відтак «Нафтогаз» ініціював міжнародну кампанію зі стягнення. Основна мета – забезпечити виконання арбітражного рішення в юрисдикціях, де Росія має активи.