Податкова анулювала ліцензії на оптову торгівлю алкоголем компанії з групи Global Spirits Черняка

Державна податкова служба анулювала дві ліцензії на оптову торгівлю алкоголем ТОВ «Українська торгова дистрибуційна компанія», засновником якого є «Глобал Спірітс АМГ Європа ЛТД», повідомив голова ДПС Руслан Кравченко. Рішення ухвалили за результатами проведення фактичної податкової перевірки.

Ключові факти

Податкова встановила факти, які можуть свідчити про ухилення від сплати податків орієнтовно на суму понад 700 млн грн, та реалізацію алкоголю без ліцензій. Остаточну суму планують встановити після проведення додаткових заходів контролю.

За даними ДПС, тільки протягом січня 2025 року ТОВ продало алкоголю на суму 48 млн грн субʼєкту господарської діяльності в Житомирі, який раніше був позбавлений ліцензії на роздрібну торгівлю через фактичну відсутність магазину. За адресою, куди за документами відвантажувалися 2-3 фури алкогольних напоїв на день, – розташований молитовний дім. Товариство оштрафували на 97 млн грн за безліцензійну роздрібну торгівлю.

Загалом за такою схемою начебто було продано понад 37 млн пляшок товару без належного обліку та сплати податків.

Крім цього, товариство втратило ліцензію на оптову торгівлю алкоголем. Її дія припинена через відсутність у ТОВ одного із місць зберігання, яке значиться у Єдиному державному реєстрі.

Через ці порушення ДПС розглядає питання щодо відповідності субʼєкта критеріям ризиковості. Відповідні матеріали вже направлені до Центрального міжрегіонального управління ДПС по роботі з великими платниками податків.

На підприємство чекає повна документальна перевірка, готуються документи про виявлені порушення і передача їх правоохоронним органам.

«Схеми з отримання надприбутків через несплату податків обертаються проти тих, хто намагається обдурити державу. ДПС послідовно бореться з тіньовим ринком», – написав Кравченко.

Контекст

Global Spirits – український алкогольний холдинг, заснований Євгеном Черняком, до якого входять лікеро-горілчаний завод «Хортиця» у Запоріжжі, Одеський коньячний завод, дистрибʼютор «Українська торгова дистрибуційна компанія».

У 2023 році компанії з групи Global Spirits (ТОВ «Глобал Спірітс Груп», ПрАТ «Одеський коньячний завод», ТОВ «УТДК», ТОВ «Продторг-44»), сукупно заробили 8,4 млрд грн, випливає з даних YouControl. Це на 2,4% більше, ніж у 2022-му, не враховуючи ТОВ «УТДК», яка тоді не подавала фінансової звітності.

Прибуток отримали тільки ТОВ «Українська торгова дистрибуційна компанія» – 17,7 млн грн і ТОВ «Глобал Спірітс Груп» – вийшла зі збитку у 14,4 млн у прибуток 954 000 грн.

До липня 2022 року власником ТОВ «Глобал Спірітс Груп», ПрАТ «Одеський коньячний завод» і ТОВ «Продторг-44» був Євген Черняк, свідчать дані YouControl. ТОВ «УТДК» належало громадянину України Роману Лабунському. З липня 2022-го власником усіх компаній став громадянин Ліхтенштейну Мікаель Мартін Вахтер.