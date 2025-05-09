Rheinmetall та ICEYE створять спільне підприємство для виробництва супутників у Німеччині

Німецький оборонний концерн Rheinmetall та фінський виробник супутників ICEYE підписали меморандум про створення спільного підприємства для виробництва космічних апаратів Rheinmetall ICEYE Space Solutions. Про це йдеться у повідомленні компанії від 8 травня.

Деталі

Rheinmetall отримає 60% акцій, а ICEYE – 40%. Заснування підприємства ще потребує остаточного узгодження та затвердження.

Виробництво супутників, зокрема з синтезованою апертурою (SAR), буде розташоване на заводі Rheinmetall у Нойсі в межах космічного кластеру в Німеччині. Старт серійного виробництва запланований на II квартал 2026 року. У перспективі підприємство розширить асортимент космічних рішень.

Контекст

З 2018 року компанія ICEYE вивела на орбіту 38 супутників, які використовуються як для власних потреб, так і для обслуговування клієнтів.

Супутники з радіолокацією синтезованої апертури (SAR) забезпечують високу роздільну здатність зображень незалежно від погодних умов чи часу доби. Вони здатні фіксувати дрібні об’єкти на земній поверхні, що має критичне значення для збройних сил – зокрема у спостереженні, виявленні цілей, веденні розвідки та навігації на полі бою.

У вересні 2024 року ICEYE посилила співпрацю з Rheinmetall. Німецький оборонний концерн отримав ексклюзивні права на продаж SAR-супутників державним і військовим структурам у Німеччині та Угорщині.

ICEYE також активно співпрацює з Міністерством оборони України. У серпні 2022 року компанія підписала угоду з Благодійним фондом Сергія Притули щодо надання супутникових даних для потреб української армії. Крім того, Міноборони отримало доступ до угруповання SAR-супутників ICEYE, що дозволяє регулярно отримувати радіолокаційні знімки стратегічно важливих об’єктів.