Оператори дронів можуть обміняти бали за знищення цілей на нові БПЛА. Politico дізнався деталі системи заохочень

Українські військові вдаються до схем заохочень, які використовуються у відеоіграх, щоб спонукати своїх солдатів вбивати більше російських солдатів та знищувати їхню техніку, пише Politico 29 квітня із посиланням на віцепремʼєра - міністра цифрової трансформації Михайла Федорова.
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Ключові факти
- Програма під назвою «Бонус Армії дронів» винагороджує солдатів очками, якщо вони завантажують відео, як їхні дрони вразили російську ціль у військову систему Delta. Незабаром вона буде інтегрована з новим онлайн-майданчиком під назвою Brave1 Market, яка дозволить військам конвертувати ці очки в нове спорядження для своїх підрозділів.
- «Brave1 Market стане для військових чимось на кшталт Amazon, він дозволить військовим підрозділам безпосередньо закуповувати технології, необхідні їм на фронті», — сказав Федоров.
- Програма надає різні бали залежно від цілей: 20 очок за пошкодження та 40 очок за знищення танка; до 50 очок за знищення ракетної установки залежно від калібру; і 6 очок за вбивство солдата супротивника.
- Незабаром підрозділи матимуть змогу використовувати спеціальні цифрові бали, які вони отримують з минулого року, обмінюючи їх на нову зброю. Наприклад, безпілотник «Вампір» коштує 43 бали. Уряд оплатить замовлені безпілотники та доставить їх на передову протягом тижня.
- «Короче кажучи, знищуєш, отримуєш бали, купуєш на бали дрон», — сказав Федоров.
- Він навів приклад бригади «Птахи Мадяра», яка вже набрала понад 16 298 балів. Цього вистачило б на 500 FPV для денної роботи, 500 нічних FPV, 100 дронів Vampire і 40 розвідувальних дронів.
- Метою цієї схеми є направлення більшої кількості обладнання до найефективніших підрозділів.
- Зазначається, що можливість отримувати очки також стимулює конкуренцію між підрозділами. На даний момент близько 90% підрозділів безпілотників армії набрали очки. Вони реєструють так багато влучень, що уряду довелося переглянути логістику постачання безпілотників, щоб направити більше з них до підрозділів, які отримали багато очок.
- «Вони почали вбивати так швидко, що Україна не встигає постачати нові безпілотники», – сказав Федоров.
- Український уряд постійно вдосконалює систему. «Наприклад, ми збільшили кількість очок за знищення піхоти з двох до шести, і це подвоїло кількість знищених супротивників за місяць, — сказав Федоров. – Це не просто система мотивації, це механізм, який змінює правила війни».
Контекст
В Україні запрацював маркетплейс новітніх технологій для українських військових Brave1 Market, там підрозділи ЗСУ зможуть самостійно обирати техніку, якою хочуть воювати, а купуватимуть її за кошти військової частини.
Наразі бійці зможуть купувати озброєння тільки за гроші, а далі зможуть розраховуватись, витрачаючи так звані «е-Бали», які нараховуватимуть військовим підрозділам, які підтверджують знищення техніки противника за допомогою відеофіксації з дронів.
На маркетплейсі вже представлено понад 1000 рішень: БПЛА, наземні роботи, РЕБ та РЕР, комплектуючі, засоби на базі ШІ, програмне забезпечення й боєприпаси.
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