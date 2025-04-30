Оператори дронів можуть обміняти бали за знищення цілей на нові БПЛА. Politico дізнався деталі системи заохочень

Українські військові вдаються до схем заохочень, які використовуються у відеоіграх, щоб спонукати своїх солдатів вбивати більше російських солдатів та знищувати їхню техніку, пише Politico 29 квітня із посиланням на віцепремʼєра - міністра цифрової трансформації Михайла Федорова.

Ключові факти

Програма під назвою «Бонус Армії дронів» винагороджує солдатів очками, якщо вони завантажують відео, як їхні дрони вразили російську ціль у військову систему Delta. Незабаром вона буде інтегрована з новим онлайн-майданчиком під назвою Brave1 Market, яка дозволить військам конвертувати ці очки в нове спорядження для своїх підрозділів.

«Brave1 Market стане для військових чимось на кшталт Amazon, він дозволить військовим підрозділам безпосередньо закуповувати технології, необхідні їм на фронті», — сказав Федоров.

Програма надає різні бали залежно від цілей: 20 очок за пошкодження та 40 очок за знищення танка; до 50 очок за знищення ракетної установки залежно від калібру; і 6 очок за вбивство солдата супротивника.

Незабаром підрозділи матимуть змогу використовувати спеціальні цифрові бали, які вони отримують з минулого року, обмінюючи їх на нову зброю. Наприклад, безпілотник «Вампір» коштує 43 бали. Уряд оплатить замовлені безпілотники та доставить їх на передову протягом тижня.

«Короче кажучи, знищуєш, отримуєш бали, купуєш на бали дрон», — сказав Федоров.

Він навів приклад бригади «Птахи Мадяра», яка вже набрала понад 16 298 балів. Цього вистачило б на 500 FPV для денної роботи, 500 нічних FPV, 100 дронів Vampire і 40 розвідувальних дронів.

Метою цієї схеми є направлення більшої кількості обладнання до найефективніших підрозділів.

Зазначається, що можливість отримувати очки також стимулює конкуренцію між підрозділами. На даний момент близько 90% підрозділів безпілотників армії набрали очки. Вони реєструють так багато влучень, що уряду довелося переглянути логістику постачання безпілотників, щоб направити більше з них до підрозділів, які отримали багато очок.

«Вони почали вбивати так швидко, що Україна не встигає постачати нові безпілотники», – сказав Федоров.

Український уряд постійно вдосконалює систему. «Наприклад, ми збільшили кількість очок за знищення піхоти з двох до шести, і це подвоїло кількість знищених супротивників за місяць, — сказав Федоров. – Це не просто система мотивації, це механізм, який змінює правила війни».

Контекст

В Україні запрацював маркетплейс новітніх технологій для українських військових Brave1 Market, там підрозділи ЗСУ зможуть самостійно обирати техніку, якою хочуть воювати, а купуватимуть її за кошти військової частини.

Наразі бійці зможуть купувати озброєння тільки за гроші, а далі зможуть розраховуватись, витрачаючи так звані «е-Бали», які нараховуватимуть військовим підрозділам, які підтверджують знищення техніки противника за допомогою відеофіксації з дронів.

На маркетплейсі вже представлено понад 1000 рішень: БПЛА, наземні роботи, РЕБ та РЕР, комплектуючі, засоби на базі ШІ, програмне забезпечення й боєприпаси.