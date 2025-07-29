Виторг торговельної мережі АТБ досяг 139 млрд грн за перші шість місяців 2025 року, що на 19,8% більше, ніж за аналогічний період 2024 року, повідомила пресслужба компанії.

Ключові факти

Виторг ритейл-мережі АТБ перевищив 139 млрд грн включно з ПДВ та акцизним податком.

Корпорація сплатила до бюджетів всіх рівнів 18 млрд грн, що на 35,9% більше, ніж за перше півріччя 2024 року. Зокрема, до державного бюджету АТБ перерахувала 12 млрд грн, а місцеві бюджети отримали 3,8 млрд грн.

Зараз у компанії працюють більш ніж 59 000 співробітників, зазначають у пресслужбі «АТБ-маркету».

Контекст

У 2024 році товарообіг «АТБ-маркет» сягнув 248,8 млрд грн разом із ПДВ та акцизним податком. На кінець січня 2025-го по всій Україні працювало 1250 магазинів мережі.

Протягом 2024-го до бюджетів усіх рівнів ритейлер сплатив 28,6 млрд грн податків та зборів, включно з митними платежами і ЄСВ. Це на 14% більше, ніж у попередньому році. З цієї суми державний бюджет отримав 18,6 млрд грн, а до місцевих бюджетів пішло 6,5 млрд грн.

Є дві ключові причини зростання виторгу «АТБ-маркету»: це інфляція, яка сягає в Україні 13–15%, а також починається відтік людей від конкурентів до АТБ, розповідав в інтервʼю Forbes Ukraine у квітні 2025 року співвласник АТБ Віктор Карачун.

За рік в АТБ роблять покупки близько 1 млрд людей, казав він. У 2025 році компанія запланувала купити близько 100 магазинів і відкрити 80, додавав Карачун.