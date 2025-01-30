Росія атакувала Україну понад 80 дронами. У Сумах «шахед» влучив у багатоповерхівку, на Одещині пошкоджено лікарню і зерновий склад

У ніч на 30 січня Росія атакувала Україна 81-м ударним БпЛА типу «Shahed» і безпілотниками-імітаторами різних типів, повідомили Повітряні сили ЗСУ. У Сумах дрон влучив у житлову багатоповерхівку, чотири людини загинули, повідомив президент Володимир Зеленський.
Ключові факти
- У результаті нічної атаки ворожий БПЛа влучив у житлову багатоповерхівку у місті Суми, чотири людини загинули.
- Ще дев’ятеро людей поранені, серед них дитина.
- На місці ще тривають рятувальні роботи, продовжується розбір завалів, надається допомога людям.
- «Жахлива трагедія, жахливий російський злочин. Дуже важливо, щоб світ не робив пауз у тиску на Росію за цей терор», – написав Зеленський.
- На Одещині внаслідок атаки беспілотників у четвер на світанку пошкоджено зерновий склад, будівлю районної лікарні, два приватних будинки та автомобілі в Ізмаїльському районі, повідомив начальник обласної військової адміністрації (ОВА) Олег Кіпер.
- Внаслідок падіння уламків ворожих БПЛА зазнали пошкоджень 6 приватних будинків в двох населених пунктах Житомирщини. Жертв та постраждалих немає, проінформував начальник Житомирської ОВА Віталій Бунечко.
- Станом на 9.00 Повітряні сили збили 37 ударних БпЛА типу «Shahed» та безпілотників інших типів у Полтавській, Сумській, Київській, Черкаській, Кіровоградській, Житомирській, Хмельницькій, Дніпропетровській, Херсонській та Одеській областях. Ще 39 ворожих безпілотників-імітаторів були локаційно втрачені.
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