Росія атакувала Україну понад 80 дронами. У Сумах «шахед» влучив у багатоповерхівку, на Одещині пошкоджено лікарню і зерновий склад

У ніч на 30 січня Росія атакувала Україна 81-м ударним БпЛА типу «Shahed» і безпілотниками-імітаторами різних типів, повідомили Повітряні сили ЗСУ. У Сумах дрон влучив у житлову багатоповерхівку, чотири людини загинули, повідомив президент Володимир Зеленський.