Росія почала використовувати біткоїн у зовнішній торгівлі. Україна готує рішення для блокування небажаних розрахунків

Росія офіційно почала використовувати біткоїн для транскордонних розрахунків, повідомив радник – уповноважений президента України з питань санкційної політики Владислав Власюк. За його словами, відповідні санкційні та інші рішення для блокування можливості використання небажаних криптовалютних розрахунків уже готуються.

Ключові факти

Власюк заявив, що Росія офіційно почала використовувати біткоїн та інші цифрові валюти у міжнародних платежах, оскільки західні санкції не пускають багато таких платежів.

Він додав, що Україна ще влітку звертала увагу партнерів на такі плани РФ.

«Відповідні санкційні та інші рішення для блокування можливості використання небажаних криптовалютних розрахунків уже готуються», – повідомив уповноважений президента.

Контекст

Санкції ускладнили торгівлю Росії з її основними партнерами, такими як Китай та Туреччина, оскільки місцеві банки виявляють крайню обережність щодо угод, повʼязаних з Росією, щоб уникнути контролю західних регулюючих органів.

Цього року Росія дозволила використання криптовалют у зовнішній торгівлі та зробила кроки з легалізації майнінгу криптовалют, включаючи біткоїн. Росія є одним із світових лідерів з майнінгу біткоїнів, пише Reuters.

«У рамках експериментального режиму можливе використання біткоїнів, які ми видобули тут, у Росії. Такі транзакції вже відбуваються. Ми вважаємо, що їх слід розширювати та розвивати далі. Я впевнений, що це відбудеться наступного року», – сказав міністр фінансів РФ Антон Силуанов.

У грудні президент РФ Володимир Путін заявив, що нинішня адміністрація США підриває роль долара США як резервної валюти, використовуючи його з політичною метою, змушуючи багато країн звертатися до альтернативних активів. Він виділив біткоїн як приклад таких активів, заявивши, що ніхто у світі не може регулювати біткоїн. Висловлювання Путіна псвідчили про підтримку широкого використання криптовалют.