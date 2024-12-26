Росія почала використовувати біткоїн у зовнішній торгівлі. Україна готує рішення для блокування небажаних розрахунків

Росія офіційно почала використовувати біткоїн для транскордонних розрахунків, повідомив радник – уповноважений президента України з питань санкційної політики Владислав Власюк. За його словами, відповідні санкційні та інші рішення для блокування можливості використання небажаних криптовалютних розрахунків уже готуються.
Ключові факти
- Власюк заявив, що Росія офіційно почала використовувати біткоїн та інші цифрові валюти у міжнародних платежах, оскільки західні санкції не пускають багато таких платежів.
- Він додав, що Україна ще влітку звертала увагу партнерів на такі плани РФ.
- «Відповідні санкційні та інші рішення для блокування можливості використання небажаних криптовалютних розрахунків уже готуються», – повідомив уповноважений президента.
Контекст
Санкції ускладнили торгівлю Росії з її основними партнерами, такими як Китай та Туреччина, оскільки місцеві банки виявляють крайню обережність щодо угод, повʼязаних з Росією, щоб уникнути контролю західних регулюючих органів.
Цього року Росія дозволила використання криптовалют у зовнішній торгівлі та зробила кроки з легалізації майнінгу криптовалют, включаючи біткоїн. Росія є одним із світових лідерів з майнінгу біткоїнів, пише Reuters.
«У рамках експериментального режиму можливе використання біткоїнів, які ми видобули тут, у Росії. Такі транзакції вже відбуваються. Ми вважаємо, що їх слід розширювати та розвивати далі. Я впевнений, що це відбудеться наступного року», – сказав міністр фінансів РФ Антон Силуанов.
У грудні президент РФ Володимир Путін заявив, що нинішня адміністрація США підриває роль долара США як резервної валюти, використовуючи його з політичною метою, змушуючи багато країн звертатися до альтернативних активів. Він виділив біткоїн як приклад таких активів, заявивши, що ніхто у світі не може регулювати біткоїн. Висловлювання Путіна псвідчили про підтримку широкого використання криптовалют.
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