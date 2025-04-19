Росія та Україна провели обмін військовополоненими, додому повернулися 277 воїнів, повідомив президент Володимир Зеленський 19 квітня. Обмін відбувся за посередництвом Обʼєднаних Арабських Еміратів.

Ключові факти

«Наші вдома – одна з найкращих новин, які можуть бути. Ще 277 воїнів повернулися додому з російського полону», – написав він та оприлюднив фото.

До України повернулися воїни Збройних Сил України, Національної гвардії України, Державної спеціальної служби транспорту та прикордонники. Вони захищали Маріуполь та інші напрямки на Донеччині, Херсонщину, Запоріжжя, Луганщину.

Загалом від початку повномасштабної війни вдалося повернути додому з російського полону вже 4552 людини – воїнів та цивільних.

«Памʼятаємо про всіх, хто в полоні. Шукаємо кожного й кожну, хто може там бути. Маємо повернути всіх», – заявив Зеленський.

За словами омбудсмана Дмитра Лубінця, це вже 63-й обмін полоненими, в межах якого 246 воїнів повернено в рамках обміну полоненими, ще 31 людину вдалося визволити поза обміном.

«Переважна більшість повернутих чекали на цю мить ще з 2022 року. Серед них велика кількість молодих хлопців», – написав він.

Контекст

Напередодні президент Росії Володимир Путін оголосив «великоднє перемирʼя», повідомила пресслужба Кремля 19 квітня. Російська сторона анонсувала призупинення всіх бойових дій до 00.00 21 квітня. За словами президента Володимира Зеленського, чергова атака РФ дронами показує «справжнє ставлення Путіна до Великодня і до життів людей».