Деякі республіканці в Конгресі та радники Білого дому закликають президента США Дональда Трампа нарешті схвалити нові санкції проти Москви, оскільки розчарування через військову агресію президента Росії Володимира Путіна в Україні посилюється. Про це 29 травня пише Reuters з посиланням на джерела.

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Трамп утримувався від санкцій проти Росії, сподіваючись на домовленості з Путіним для припинення війни та вважаючи санкції неефективними. Зазначається, що він прагне економічного партнерства з Росією, але санкції можуть ускладнити припинення трирічного конфлікту.

Однак, за словами помічників, роздратування Трампа щодо Путіна є щирим і дедалі серйознішим. Вони зазначають, що він серйозно розглядає можливість введення санкцій після недавнього загострення російських атак.

«Він завжди шукає різні способи тиску», – сказав високопоставлений чиновник Білого дому. «Цей випадок не виняток. Він постійно зважує свої варіанти».

Американські посадовці підготували новий пакет економічних санкцій проти Росії, включно з обмеженнями в банківському та енергетичному секторах. Вони зазначають, що цей пакет готовий до впровадження за наказом Трампа.

Одним із варіантів, який підтримують деякі радники Трампа, є схвалення або принаймні не перешкоджання законопроєкту, запропонованому минулого місяця сенаторами-республіканцем Ліндсі Гремом і демократом Річардом Блюменталем. Законопроєкт передбачає введення 500% мита на товари, імпортовані з країн, які купують російську нафту.

Деякі радники вважають, що цей законопроєкт може бути корисним, оскільки дозволяє запровадити вагомі санкції, водночас Трамп може заявити Путіну, що рішення про санкції було поза його контролем, за словами одного американського чиновника, обізнаного з цією справою. Це, своєю чергою, може допомогти Трампу зберегти діалог із Путіним.

Цей чиновник та ще одна особа, знайома з внутрішніми дискусіями, зазначили, що Білий дім Трампа вважає вторинні санкції – тобто санкції проти країн, які ведуть бізнес із Росією, а не лише проти самої Росії – необхідними для їхньої ефективності.

Контекст

У ніч на понеділок Росія здійснила наймасштабніший удар по Україні за час війни, використавши понад 350 дронів і дев’ять крилатих ракет. Президент США Дональд Трамп назвав Путіна «божевільним» і пообіцяв посилити санкції, заявивши: «Він, безумовно, вбиває багато людей».

Трамп може запровадити санкції проти Росії вже цього тижня, пише WSJ, посилаючись на джерела. Хоча він сподівався на домовленості з Путіним, його розчарування зростає через невдалі переговори та масовані атаки на Україну. Санкції розглядаються як інструмент для тиску на Путіна, зокрема для досягнення 30-денного припинення вогню, яке підтримує Україна.

Нові санкції, ймовірно, не торкнуться банківського сектору. Джерела згадують «інші методи тиску», але WSJ не наводить подробиць. Трамп втрачає надію на мирні переговори і, за даними джерел, може їх припинити, якщо остання спроба провалиться. Це суперечить його передвиборчій обіцянці завершити війну в перший день президентства. Білий дім не уточнює, чи продовжиться військова підтримка України в разі зриву переговорів. Прессекретарка Каролін Лівітт зазначила, що Трамп «тримає всі варіанти відкритими» для досягнення миру.