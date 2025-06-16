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США скасували черговий раунд переговорів із Росією

Аніта Прасад
Аніта Прасад
Forbes

1 хв читання

США скасували новий раунд переговорів із Росією із «нормалізації» діяльності дипломатичних представництв обох країн, заявила представник МЗС РФ Марія Захарова.

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Ключові факти

  • За словами Захарової, на сьогоднішній день чергову зустріч у рамках двосторонніх консультацій скасовано з ініціативи американських переговорників. 
  • Вона уточнила, що перемовини стосувалися «усунення подразників з метою нормалізації діяльності дипломатичних представництв обох країн».
  • «Сподіваємося, що взята ними пауза не стане надто довгою», – сказала представниця МЗС РФ.

Контекст

18 лютого в Ер-Ріяді відбулися переговори між представниками Росії та США, які тривали 4,5 години. Сторони домовилися про встановлення контакту між переговорними групами щодо війни в Україні. 

США та РФ провели у Стамбулі вже дві зустрічі на рівні дипломатів, 27 лютого та 10 квітня. Сторони обговорювали питання, повʼязані з роботою дипмісій: найм співробітників, умови роботи посольств та консульств. 

10 червня російський посол Олександр Дарчієв заявив, що останній раунд перемовин начебто пройшов «у позитивній атмосфері» і нова зустріч може відбутися вже в Москві.

14 червня президенти Росії Володимир Путін та США Дональд Трамп провели телефонну розмову, яка тривала близько години. Сторони обговорили напругу на Близькому Сході, а РФ начебто підтвердила готовність «продовжувати переговори з Україною, як домовлено, після 22 червня».

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