США скасували черговий раунд переговорів із Росією

Ключові факти

За словами Захарової, на сьогоднішній день чергову зустріч у рамках двосторонніх консультацій скасовано з ініціативи американських переговорників.

Вона уточнила, що перемовини стосувалися «усунення подразників з метою нормалізації діяльності дипломатичних представництв обох країн».

«Сподіваємося, що взята ними пауза не стане надто довгою», – сказала представниця МЗС РФ.

Контекст

18 лютого в Ер-Ріяді відбулися переговори між представниками Росії та США, які тривали 4,5 години. Сторони домовилися про встановлення контакту між переговорними групами щодо війни в Україні.

США та РФ провели у Стамбулі вже дві зустрічі на рівні дипломатів, 27 лютого та 10 квітня. Сторони обговорювали питання, повʼязані з роботою дипмісій: найм співробітників, умови роботи посольств та консульств.

10 червня російський посол Олександр Дарчієв заявив, що останній раунд перемовин начебто пройшов «у позитивній атмосфері» і нова зустріч може відбутися вже в Москві.

14 червня президенти Росії Володимир Путін та США Дональд Трамп провели телефонну розмову, яка тривала близько години. Сторони обговорили напругу на Близькому Сході, а РФ начебто підтвердила готовність «продовжувати переговори з Україною, як домовлено, після 22 червня».