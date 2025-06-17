Адміністрація президента США Дональда Трампа останніми тижнями відклала роботу міжвідомчої робочої групи, створеної для розробки стратегій тиску на Росію з метою прискорення мирних переговорів з Україною, пише Reuters із посиланням на трьох офіційних осіб США.

Ключові факти

За словами чиновників, зусилля, розпочаті на початку весни, у травні згасли, оскільки учасникам стало ясно, що Трамп не зацікавлений у прийнятті більш жорсткої позиції стосовно Москви.

Незважаючи на обіцянку в ході своєї кампанії припинити війну в Україні в перший день свого президентства, Трамп в останні місяці все більше розчаровується, що його зусилля не принесли жодних проривів. Він почав говорити, що Сполучені Штати можуть взагалі відмовитися від своїх зусиль за посередництвом у встановленні миру. У світлі цього завдання робочої групи здається неактуальним, додали посадові особи.

«До кінця все зменшило оберти, тому що президента там не було. Замість того, щоб зробити більше, можливо, він хотів зробити менше», – сказав один із чиновників.

За словами трьох чиновників, останній удар по робочій групі було завдано приблизно три тижні тому, коли більшість членів Ради національної безпеки Білого дому, включаючи всю команду, що займалася безпосередньо війною в Україні, були звільнені.Неясно, хто саме наказав припинити ці зусилля, але посадовці припустили, що глибина скорочень РНБ робить їх продовження значною мірою неможливим.

Розпуск групи пішов за призупиненням у березні роботи деяких агентств національної безпеки США щодо скоординованих зусиль з протидії російським диверсійним та дезінформаційним операціям.

Робоча група була сформована у березні чи квітні, у той час, коли деякі близькі радники Трампа скептично ставилися до готовності Кремля досягти угоди, тоді як риторика Трампа давала підстави припускати, що він може бути зацікавлений у зміні своєї поступливої ​​позиції стосовно Путіна.

За словами чиновників, серед тем, які обговорювалися в робочій групі, було питання про те, як США могли б стимулювати або чинити тиск на колишні радянські республіки, а також інші країни Східної Європи та Азії, щоб обмежити потік товарів та енергоносіїв у Росію та з неї.

Американські чиновники заявили, що група все ще обмірковувала ідеї, коли її розпустили. Робота групи була повʼязана з пакетом санкцій проти Росії у Сенаті США. За словами чиновників, ідеї варіювалися від індивідуальних економічних угод, покликаних вивести деякі країни з геополітичної орбіти Росії до таємних спецоперацій.

Контекст

Припинення діяльності робочої групи, про існування якої раніше не повідомлялося, ймовірно, посилить стурбованість європейських союзників щодо примирливого тону Трампа щодо Росії та його небажання висловлювати повну підтримку Україні напередодні саміту країн-членів НАТО, який відбудеться наприкінці цього місяця.

У перший день зустрічі лідерів «Великої сімки» у Канаді 16 червня президент-республіканець заявив, що виключення Росії з колишньої «Великої вісімки» було помилкою.

Проте Трамп може ухвалити рішення зайняти більш жорстку позицію щодо Росії незалежно від долі робочої групи, яка була створена для розробки варіантів дій для президента, сказав один із чиновників. Деякі союзники Трампа, включаючи сенатора-республіканця Ліндсі Грема, публічно виступили за новий раунд масштабних санкцій, спрямованих проти Росії, посилаючись на фактичне відхилення Москвою пропозицій США про припинення вогню та постійні атаки Кремля на цивільні обʼєкти.