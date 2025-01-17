Справи про незаконний перетин кордону військовозобовʼязаними. Нацполіція проводить понад 200 обшуків

Поліцейські за процесуального керівництва Офісу Генпрокурора розпочали проведення обшуків на території 19 регіонів України в осіб, причетних до незаконного перетину кордону військовозобовʼязаними, повідомляє пресслужба Нацполіції 17 січня. Загалом відбувається понад 200 обшуків.

Ключові факти

За даними Нацполіції, вказані правопорушення вчиняються шляхом здійснення шахрайств, підробки документів, несанкціонованого втручання у роботу електронних реєстрів та підкупу службових осіб.

Подробиці правоохоронці обіцяють оприлюднити після завершення слідчих дій.

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Контекст

10 січня поліція проводила масштабні відпрацювання проти організаторів незаконних каналів переправлення чоловіків через кордон. По всій країні одночасно проходили понад 600 обшуків. Це був перший етап спецоперації з перекриття каналів вивозу чоловіків призовного віку за кордон

Тоді йшлося про організаторів та учасників груп, які допомагають чоловікам перетнути кордон в обхід офіційних пунктів пропуску. За даними правоохоронців, цими маршрутами організатори посприяли в перетині сотням військовозобов’язаних.