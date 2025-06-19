Державний департамент США відновлює розгляд заявок на студентські візи від іноземців. Водночас усі нові претенденти тепер повинні надати доступ до своїх акаунтів у соцмережах для перевірки, пише AP .

Деталі

Призупинення візової процедури, запроваджене в травні, скасовано, оголосив Держдеп.

Відтепер консульські працівники оцінюватимуть публікації та повідомлення, що можуть вважатися ворожими до США, її уряду, культури, інституцій або засадничих принципів.

Кандидатів, які відмовляться зробити свої сторінки «публічними» для огляду, можуть не допустити до співбесіди. Держдеп вбачає у такій відмові спробу приховати активність або уникнути перевірки.

Контекст

У травні адміністрація Дональда Трампа призупинила призначення нових співбесід для студентських віз, щоб посилити перевірку акаунтів у соцмережах. Це викликало тривогу серед іноземних студентів, які чекали на відкриття візових центрів.

Рішення про посилення перевірок відбувається на тлі кампанії адміністрації Трампа проти Гарвардського університету. Білий дім тисне на один із ключових вишів Ліги плюща, який отримує чверть студентів з-за кордону і значну частину прибутків — із плати за навчання саме від іноземців.

Трамп відкрито закликав обмежити набір іноземців до Гарварду до 15%, звинувативши університет у «надмірній залежності від інших країн».