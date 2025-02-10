Чому виселяють «Дачу». МОЗ прокоментувало конфлікт навколо ресторану Сави Лібкіна

Центр реабілітації ветеранів «Лісова поляна» Міністерства охорони здоровʼя вважає незаконним використання ресторатором Савою Лібкіним землі санаторію ім. Чкалова під ресторан «Дача». Команда центру планує відновити будівлі санаторію для створення реабілітаційного центру для військових, розповіла Forbes Ukraine директорка Центру психічного здоровʼя та реабілітації ветеранів «Лісова поляна» Ксенія Возніцина.

Ключові факти

«Ніяких пропозицій (співпраці, – ред.) від Сави Лібкіна до керівництва санаторію не надходило», – каже Возніцина. За її словами, команда «Лісової поляни» співпрацю з «будь-якою особою, яка хоче незаконно отримати від санаторію ім. Чкалова земельну ділянку» не підтримує та вважає це проявом корупції.

МОЗ України підтримує плани «Лісової поляни» про збереження території та відновлення будівель санаторію ім. Чкалова для надання реабілітаційних послуг військовим, каже Возніцина.

Ресторан «Дача» має окремий вхід, який був облаштований без законних підстав і документів, додає вона. Водночас всім підприємствам, які працюють на території санаторію ім. Чкалова, заборонений в’їзд і проїзд «всім видам транспортних засобів» для того, щоби «зберегти об’єкт природно-заповідного фонду», каже Возніцина.

має окремий вхід, який був облаштований без законних підстав і документів, додає вона. Водночас всім підприємствам, які працюють на території санаторію ім. Чкалова, заборонений в’їзд і проїзд «всім видам транспортних засобів» для того, щоби «зберегти об’єкт природно-заповідного фонду», каже Возніцина. Ресторан «Дача» без дозволу розмістив на території санаторію ім. Чкалова літні майданчики, тимчасові споруди , малі архітектурні форми, дрова та інші матеріали для розведення кострищ, що є порушенням законодавства України, стверджує Ксенія Возніцина. «Відходи горіння розкидаються або посипаються працівниками ресторану «Дача» на паркову зону», – додає вона.

, малі архітектурні форми, дрова та інші матеріали для розведення кострищ, що є порушенням законодавства України, стверджує Ксенія Возніцина. «Відходи горіння розкидаються або посипаються працівниками ресторану «Дача» на паркову зону», – додає вона. ТОВ «Драйв-Ін», яка розвиває ресторан «Дача», майже 20 років незаконно використовувало земельну ділянку не тільки під нежитлові будівлі ресторану, але і як місця паркування автомобілів, каже Возніцина.

Контекст

Ресторану «Дача» в Одесі – 20 років. «На момент його заснування я взяв в оренду зруйновану будівлю практично без підлоги та даху», – так Лібкін описував Forbes Ukraine вигляд одного з корпусів Санаторію ім.Чкалова.

МОЗ погодилося віддати в оренду Лібкіну залишки одного з корпусів із правом ремонту та викупу. За 20 років площа ресторану розширилася з 350 до 712 кв. м, а Лібкін інвестував у заклад $2 млн.

Сама будівля належить ТОВ «Драйв – Ін». У 2010 році Лібкін викупив 51% у компанії, 49% продовжувало належати державі в особі Міністерства охорони здоровʼя. У 2018 році ресторатор приватизував частку у 49% через Фонд держмайна в Одеській області, каже його адвокат Віктор Сизоненко. Зараз будівля повністю належить Савелію Лібкіну.

На початку 2021 року Одеська обласна прокуратура відкрила кримінальне провадження про «повернення безпідставно набутого майна» у вигляді частки у 49%, яка до приватизації Лібкіним належала державі, каже Сизоненко.

Територія санаторію ім. Чкалова є парком-пам’яткою садово-паркового мистецтва місцевого значення, а земельна ділянка належить безпосередньо санаторію, каже Ксенія Возніцина. «Центр психічного здоров’я та реабілітації ветеранів «Лісова поляна» МОЗ є правонаступником усіх майнових і немайнових прав та обов’язків санаторію ім. Чкалова, додає вона.

Лібкін четвертий рік бореться з місцевою прокуратурою за ресторан «Дача». Напруга досягла піку – працівники санаторію перекрили підʼїзд до ресторану. Які варіанти в Лібкіна, читайте в матеріалі Forbes Ukraine.