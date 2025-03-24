Трамп вирішив вдарити митами по країнах, що купують нафту у Венесуели

США з 2 квітня запровадять 25% мито на імпорт із країн, які купують венесуельську нафту. Про це 24 березня заявив президент Дональд Трамп на своїй платформі Truth Social. Це рішення може серйозно вдарити по Китаю та Індії – головних покупцях сировини з Каракаса, пише FT .

Деталі

Трамп назвав це «вторинним тарифом», який набуде чинності з так званого «дня визволення» 2 квітня. За його словами, причина – «численні фактори», зокрема те, що Венесуела «навмисно й обманом відправила до США десятки тисяч злочинців високого рівня, включно з убивцями та дуже агресивними людьми».

Нове мито може ускладнити ситуацію на нафтовому ринку, адже Білий дім досі намагався уникати перебоїв із постачанням, щоб не підвищувати ціни на бензин для американців, зазначило видання.

Венесуела торік експортувала 660 000 барелів нафти на день, зокрема до Китаю, Індії та Іспанії. Самі США у 2024 році імпортували звідти близько 230 000 барелів щодня, що робить Венесуелу третім найбільшим постачальником після Канади й Мексики.

Своє рішення Трамп озвучив через кілька днів після того, як Каракас погодився приймати депортованих мігрантів із США – перший рейс із 199 людьми прибув у неділю.

Контекст

Дональд Трамп запровадив мита на імпорт із Канади, Мексики та Китаю. 4 березня вони вступили в дію. Ці тарифи викликали широкий резонанс як у США, так і за їх межами. Економісти та аналітики попереджають, що торгові війни Трампа можуть мати серйозні наслідки: від загрози економічної рецесії в країні через підвищення цін на товари до руйнування глобальних ланцюгів постачання, які роками забезпечували стабільність торгівлі.

Останні тижні торговельна політика Трампа стала ще більше хаотичною, з частими змінами курсу. Нове мито – ще один крок у цьому напрямку, який зачіпає енергетичну галузь.

Раніше цього місяця США скасували ліцензію Chevron на роботу у Венесуелі, де діють широкі санкції, і наказали компанії згорнути операції за 30 днів. Ця ліцензія дозволяла експортувати близько 200 000 барелів на день, що, за твердженням венесуельської опозиції, фінансувало репресії режиму Ніколаса Мадуро.

Водночас Трамп активізував депортацію членів венесуельської банди Tren de Aragua, яку США визнали терористичною організацією. Нещодавно він відправив її ймовірних учасників до Сальвадору, де місцевий президент Наїб Букеле погодився утримувати їх у в’язницях «за справедливу ціну». У понеділок Мін’юст США анонсував депортацію трьох імовірних членів банди до Чилі.