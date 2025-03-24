В очікуванні «торгового апокаліпсиса». У США розглядають запровадження мит на китайські вантажні судна

У США стартують двотижневі слухання, організовані Управлінням торгового представника (USTR), щодо ініціативи запровадження мит на китайські вантажні судна. Представники бізнес-спільноти побоюється, що такі мита завдадуть торгівлі ще більшої шкоди, ніж політика Дональда Трампа, пише Bloomberg 24 березня.

Ключові факти

Слухання організували після розслідування, яке USTR провело за запитом профспілок за часів адміністрації Джо Байдена.

21 лютого USTR запропонувало запровадити мита на китайські вантажні судна, які заходять в американські порти. Причина – домінування Китаю в судноплавстві, що дає йому вплив на глобальні поставки, ціни та доступ до ринків.

Згідно з планом, за кожну стоянку судно може сплачувати від $1 до $3,5 млн, залежно від ступеня зв’язку з Китаєм (чи побудоване воно в КНР, чи належить китайській компанії, чи має оператор нові замовлення на китайські судна).

Китай зараз будує більше ніж половину всіх вантажних суден у світі, тоді як США – лише 0,01%. USTR вважає, що мита не лише зменшать вплив Китаю, а й допоможуть відродити американське суднобудування.

Ці заходи зачеплять 83% контейнерних суден, що заходять у порти США, дві третини автомобільних перевезень і близько третини нафтових танкерів, попереджають аналітики Clarksons Research. Водночас американські верфі не зможуть швидко замінити китайські судна через брак виробничих потужностей.

За оцінками Clarksons Research Services Ltd., підрозділу найбільшого світового судноплавного брокера, ініційовані мита теоретично можуть принести американській скарбниці від $40 млрд до $52 млрд.

Водночас американські компанії та інші представники галузі занепокоєні. Бізнес-спільнота у листах до Торгового представника США та в інтерв’ю Bloomberg заявляє, що це може завдати серйозної шкоди економіці США.

На їхню думку, такі заходи зроблять американські товари занадто дорогими на міжнародному ринку, перенаправлять торгівлю від регіональних центрів США до Канади та Мексики, перевантажать великі американські порти, а також підвищать світові ціни на перевезення вантажів і спричинять зростання інфляції всередині країни.

Попри те, що ініціатива тільки обговорюється, компанії вже переглядають логістичні ланцюги й призупиняють контракти. Зокрема, у Німеччині заблоковано відправку 16 000 т сталевих труб для проєкту в Луїзіані, оскільки більшість суден, здатних перевезти цей вантаж, збудовані в Китаї й можуть підпадати під нові обмеження.

Ключова цитата

«Якби ви хотіли розтрощити торгівлю кувалдою, то зробили б саме це. Якщо подивитися загалом – це ніби апокаліпсис для торгівлі», – заявив Джон МакКаун, ветеран галузі морських перевезень і автор книги про історію вантажних перевезень.

Контекст

Дональд Трамп запровадив мита на імпорт із Канади, Мексики та Китаю. 4 березня вони вступили в дію.

Ці тарифи викликали широкий резонанс як у США, так і за їх межами. Економісти та аналітики попереджають, що торгові війни Трампа можуть мати серйозні наслідки: від загрози економічної рецесії в країні через підвищення цін на товари до руйнування глобальних ланцюгів постачання, які роками забезпечували стабільність торгівлі.

Окрім того, ці заходи можуть негативно вплинути на підтримку самого Трампа серед виборців, особливо в тих штатах, де економіка значною мірою залежить від імпорту та експорту. Критики стверджують, що тарифи можуть призвести до торговельних воєн, тоді як прихильники президента вважають їх необхідним кроком для повернення робочих місць до США. На тлі цих подій світові ринки вже демонструють нестабільність, а лідери Канади, Мексики та Китаю відповідають дзеркальними заходами.

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