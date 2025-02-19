Соцмережа X Ілона Маска веде переговори про залучення фінансування з оцінкою у $44 млрд – Bloomberg

Соціальна мережа Х, раніше відома як Twitter, веде переговори про залучення інвестицій від інвесторів при оцінці $44 млрд – таку ціну Ілон Маск заплатив за компанію в 2022 році. Про це пише Bloomberg із посиланням на джерела. За перший рік після придбання платформа втратила 55% своєї вартості і коштувала $19 млрд у жовтні 2023-го.

Ключові факти

Цей раунд фінансування може стати ключовим для гіганта соціальних мереж після того, як поглинання Маском та реорганізація призвели до відтоку багатьох користувачів та рекламодавців.

Переговори про новий раунд фінансування X все ще продовжуються, і деталі можуть змінитися, повідомили джерела.

Компанія також може відмовитись від переговорів про фінансування. Це перший відомий інвестиційний раунд для компанії соціальних мереж відколи Маск зробив її приватною.

Близькість Маска до Трампа змінила сприйняття перспектив X, і деякі інвестори роблять ставку на те, що його роль послужить просуванню інтересів його бізнесу.

Контекст

Наприкінці жовтня 2022-го найбагатша людина планети, засновник SpaceX та Tesla Ілон Маск закрив угоду щодо придбання соцмережі Twitter за $44 млрд та очолив компанію. Кредит на $13 млрд, який отримав мільярдер Ілон Маск для купівлі компанії Twitter (тепер в X) у жовтні 2022 року, став одним із найпроблемніших для банків з часів фінансової кризи 2008-2009 років.

Рекламні доходи X впали більш ніж удвічі за рік після того, як Маск купив платформу, оскільки рекламодавці почали її уникати. У 2021-му, за рік до поглинання Маском, X отримав близько $5 млрд доходів, в основному від реклами.

Вже у 2024-му Маск зіграв провідну роль передвиборчій кампанії Дональда Трампа і увійшов до найближчого кола президента США. Останніми місяцями він спостерігав зростання акцій своїх компаній. Акції Tesla Inc. виросли більш ніж на 40% після обрання Трампа, а нова оцінка SpaceX у $350 млрд робить її найбільшим у світі технологічним стартапом.

Маск залучив мільярди доларів на приватних ринках за допомогою нещодавніх угод. Його стартап із штучного інтелекту xAI також прагне залучити фінансування, і його оцінка зросла за останні тижні. Компанія шукає потенційних інвесторів для раунду фінансування, який може оцінити її приблизно в $75 млрд. X володіє часткою в xAI приблизно у $6 млрд.