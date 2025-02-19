Соцмережа X Ілона Маска веде переговори про залучення фінансування з оцінкою у $44 млрд – Bloomberg

Соціальна мережа Х, раніше відома як Twitter, веде переговори про залучення інвестицій від інвесторів при оцінці $44 млрд – таку ціну Ілон Маск заплатив за компанію в 2022 році. Про це пише Bloomberg із посиланням на джерела. За перший рік після придбання платформа втратила 55% своєї вартості і коштувала $19 млрд у жовтні 2023-го.
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Ключові факти
- Цей раунд фінансування може стати ключовим для гіганта соціальних мереж після того, як поглинання Маском та реорганізація призвели до відтоку багатьох користувачів та рекламодавців.
- Переговори про новий раунд фінансування X все ще продовжуються, і деталі можуть змінитися, повідомили джерела.
- Компанія також може відмовитись від переговорів про фінансування. Це перший відомий інвестиційний раунд для компанії соціальних мереж відколи Маск зробив її приватною.
- Близькість Маска до Трампа змінила сприйняття перспектив X, і деякі інвестори роблять ставку на те, що його роль послужить просуванню інтересів його бізнесу.
Контекст
Наприкінці жовтня 2022-го найбагатша людина планети, засновник SpaceX та Tesla Ілон Маск закрив угоду щодо придбання соцмережі Twitter за $44 млрд та очолив компанію. Кредит на $13 млрд, який отримав мільярдер Ілон Маск для купівлі компанії Twitter (тепер в X) у жовтні 2022 року, став одним із найпроблемніших для банків з часів фінансової кризи 2008-2009 років.
Рекламні доходи X впали більш ніж удвічі за рік після того, як Маск купив платформу, оскільки рекламодавці почали її уникати. У 2021-му, за рік до поглинання Маском, X отримав близько $5 млрд доходів, в основному від реклами.
Вже у 2024-му Маск зіграв провідну роль передвиборчій кампанії Дональда Трампа і увійшов до найближчого кола президента США. Останніми місяцями він спостерігав зростання акцій своїх компаній. Акції Tesla Inc. виросли більш ніж на 40% після обрання Трампа, а нова оцінка SpaceX у $350 млрд робить її найбільшим у світі технологічним стартапом.
Маск залучив мільярди доларів на приватних ринках за допомогою нещодавніх угод. Його стартап із штучного інтелекту xAI також прагне залучити фінансування, і його оцінка зросла за останні тижні. Компанія шукає потенційних інвесторів для раунду фінансування, який може оцінити її приблизно в $75 млрд. X володіє часткою в xAI приблизно у $6 млрд.
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