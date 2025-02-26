Виторг «Біосфери» у 2024 році зріс на третину до 7,5 млрд грн

Виторг корпорації «Біосфери» у 2024 році зріс на 33,4% до 7,5 млрд грн. Про це повідомив президент корпорації Андрій Здесенко 26 лютого в ефірі «Business Breakfast із Володимиром Федоріним» .

Деталі

«Наша компанія стала менш прибутковою у минулому році, бо зростала вартість сировини, логістика та була інфляція», – сказав Здесенко.

На питання про прибуток компанії, Здесенко відповів: «Потрібно розбиратися». Зараз «Біосфера» інвестує у розвиток чаю, міжнародну експансію та в маркетинг – там усюди «мінус».

Виторг у 7,5 млрд грн складається на 70% з заробітку підприємств в Україні, а інші 30% – закордонні, каже Здесенко. «Наша мета – за три роки зробити цей баланс 50 на 50», – додає він.

Контекст

«Біосфера», що заснована у 1997 році, випускає на трьох заводах в Україні та одному в Естонії товари для кухні та прибирання, а також гігієнічну продукцію. Найвідоміші торговельні марки – «Фрекен БОК», Smile, Selpak, Vortex, Bambik та інші. Щомісячний обсяг виробництва становить 8,5 млн пакетів для сміття, 10 млн вологих серветок, 4 млн губок та 1,4 млн ватних паличок.

Потужності корпорації представлені чотирма заводами загальною виробничою площею 35 000 кв. м у Дніпропетровській, Київській та Хмельницькій областях, відкритим виробництвом у Тернополі, а також логістичними комплексами площею 30 000 кв. м.

Спільно з французькою Groupe Lemoine «Біосфера» також володіє заводом в Естонії з виробництва ватної продукції площею 8500 кв. м. У 2022 році компанія придбала австрійську торговельну марку Alufix.

У лютому 2024-го «Біосфера» придбала дистрибʼютора товарів для дому та гігієни – ТОВ «Сервіс Про» (Дніпро). Це підприємство у 2022 році скоротило виторг на 33,9% – до 2,1 млрд, а чистий збиток сягнув 21,6 млн грн порівняно зі 103,8 млн грн чистого прибутку роком раніше.

На початку червня 2024 року «Біосфера» продала лінію з виробництва підгузків Bambik через падіння народжуваності в Україні. Тоді ж Андрій Здесенко планував, що виторг «Біосфери» у 2024 році сягне $170 млн, що на 25% більше за попередній рік.