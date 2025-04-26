Україна очікує отримати додаткові $1,9 млрд від МВФ до кінця року

Успішні перегляди програми Міжнародного валютного фонду дозволять залучити додатково $1,9 млрд до кінця 2025 року. Про це повідомляє пресслужба Мінфіну 26 квітня за підсумками зустрічі прем’єр-міністра Дениса Шмигаля та міністра фінансів Сергія Марченка з директоркою-розпорядницею МВФ Крісталіною Георгієвою.
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Ключові факти
- Під час Весняних зборів МВФ та Світового банку сторони обговорили поточний стан співпраці уряду України з Міжнародним валютним фондом.
- Від початку повномасштабного вторгнення Україна отримала понад 12,8 млрд доларів США бюджетної підтримки від МВФ.
- «Окрім того, фінансова програма Механізму розширеного фінансування створює підґрунтя для відновлення економіки країни та сприяє вступу до ЄС», – наголосив Марченко.
- На 2025 рік програмою розширеного фінансування МВФ (Extended Fund Facility — EFF) передбачено до $2,3 млрд за результатами чотирьох переглядів.
- Перші $400 млн надійшли до держбюджету в березні цього року.
- Україна виконала вже 40 структурних маяків (умов) програми EFF. Серед ключових напрямів реформ: зміцнення макрофінансової стабільності, структурна фіскальна політика, фіскальна прозорість, посилення управління державними інвестиціями, дерегуляція економічної діяльності та покращення бізнес-клімату, посилення боротьби з корупцією, реформа енергетичного сектору.
- Георгієва запевнила, що МВФ продовжить підтримку України.
Контекст
МВФ є третім найбільшим партнером України за обсягом спрямованої фінансової допомоги (після ЄС та США).
У березні 2023 року Рада директорів Міжнародного валютного Фонду затвердила чотирирічну програму розширеного фінансування (EFF) для України у розмірі $15,5 млрд. $10,1 млрд вже залучено за результатом семи успішних переглядів програми.
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