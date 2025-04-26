Україна очікує отримати додаткові $1,9 млрд від МВФ до кінця року

Успішні перегляди програми Міжнародного валютного фонду дозволять залучити додатково $1,9 млрд до кінця 2025 року. Про це повідомляє пресслужба Мінфіну 26 квітня за підсумками зустрічі прем’єр-міністра Дениса Шмигаля та міністра фінансів Сергія Марченка з директоркою-розпорядницею МВФ Крісталіною Георгієвою.

Ключові факти

Під час Весняних зборів МВФ та Світового банку сторони обговорили поточний стан співпраці уряду України з Міжнародним валютним фондом.

Від початку повномасштабного вторгнення Україна отримала понад 12,8 млрд доларів США бюджетної підтримки від МВФ.

«Окрім того, фінансова програма Механізму розширеного фінансування створює підґрунтя для відновлення економіки країни та сприяє вступу до ЄС», – наголосив Марченко.

На 2025 рік програмою розширеного фінансування МВФ (Extended Fund Facility — EFF) передбачено до $2,3 млрд за результатами чотирьох переглядів.

Перші $400 млн надійшли до держбюджету в березні цього року.

Україна виконала вже 40 структурних маяків (умов) програми EFF. Серед ключових напрямів реформ: зміцнення макрофінансової стабільності, структурна фіскальна політика, фіскальна прозорість, посилення управління державними інвестиціями, дерегуляція економічної діяльності та покращення бізнес-клімату, посилення боротьби з корупцією, реформа енергетичного сектору.

Георгієва запевнила, що МВФ продовжить підтримку України.

Контекст

МВФ є третім найбільшим партнером України за обсягом спрямованої фінансової допомоги (після ЄС та США).

У березні 2023 року Рада директорів Міжнародного валютного Фонду затвердила чотирирічну програму розширеного фінансування (EFF) для України у розмірі $15,5 млрд. $10,1 млрд вже залучено за результатом семи успішних переглядів програми.