Німеччина надасть Україні військову підтримку на €5 млрд, включаючи фінансування виробництва далекобійної зброї, постачання систем ППО, боєприпасів і медичного обладнання. Про це домовилися міністри оборони Борис Пісторіус і Рустем Умєров під час зустрічі в Берліні 28 травня. Кошти на новий пакет допомоги вже схвалені Бундестагом, повідомило Міноборони Німеччини.

Деталі

Міністри оборони Німеччини та України Борис Пісторіус і Рустем Умєров підписали угоду про фінансування виробництва далекобійної зброї в Україні. Цей крок дозволить уже цього року виготовити значну кількість таких систем, які ЗСУ зможуть використовувати за кілька тижнів без додаткового навчання, йдеться у повідомленні. Окрім цього, Німеччина передасть Україні додаткові пакети боєприпасів для різних видів зброї, артилерійські снаряди, наземні системи та стрілецьку зброю. Німецький оборонний концерн Diehl уклав контракт із Україною на постачання систем протиповітряної оборони та відповідних боєприпасів.

Для підтримки боєздатності ЗСУ Німеччина фінансуватиме ремонтні центри в Україні через спільне підприємство оборонних компаній обох країн. Також забезпечено фінансування значної частини супутникового зв’язку, що гарантує його роботу на тривалий період, зазначила Міноборони Німеччини.

Окремо Німеччина підтримує українську систему військового зв’язку та фінансує виробництво медичного обладнання в Україні.

Пісторіус разом із міністром закордонних справ Йоганном Вадефулом планує залучати інші країни до посилення спільних зусиль, зокрема в протиповітряній обороні.

Контекст

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц під час спільної пресконференції з президентом Володимиром Зеленським 28 травня оголосив, що Німеччина профінансує виробництво українських далекобійних ракет.

Напередодні зустрічі лідерів німецьке видання Bild повідомило, що уряд Німеччини має намір виділити мільйони євро на підтримку української збройової промисловості для самостійної розробки та серійного виробництва крилатих ракет із дальністю до 2500 кілометрів.

Як зазначило видання, Україна вже тестує подібні ракети та використовувала деякі з них для ударів по військових обʼєктах росії на відстані понад 400 км від лінії фронту.

Через регулярні російські атаки на українські оборонні підприємства Берлін також розглядає можливість постачання додаткових систем протиповітряної оборони Iris-T. Але нові постачання ППО, окрім уже обіцяних, не очікуються до кінця 2020-х років.

Цього тижня Мерц заявив, що Німеччина, Велика Британія, Франція та США скасували обмеження на використання західної далекобійної зброї, але згодом уточнив, що йдеться про дозвіл від листопада 2024 року.