Україна вітає рішення Трампа призначити генерала Келлога спецпредставником з питань України та РФ – речник МЗС

Україна вітає призначення відставного генерала Кіта Келлога , обраного Дональдом Трампом на посаду спецпредставника з питань війни РФ проти України. Про це сказав спікер МЗС України Георгій Тихий на брифінгу 28 листопада.

Деталі

Місію Келлога в МЗС назвали «важливою і складною». Україна очікує тісної й активної співпраці з Келлогом і готова налагоджувати звʼязки, зазначив Тихий.

«Кіт Келлог для нас не нова людина. Посольство України в США підтримувало тісний звʼязок із ним в межах експертних дипломатій останніх років. І продовжує підтримувати з ним добрий діалог», – сказав речник МЗС.

Контекст

27 листопада обраний президент США Дональд Трамп повідомив, що Кіт Келлог обійме посаду спецпредставника з питань Україні та РФ.

Келлог був начальником апарату Ради національної безпеки Білого дому під час президентського терміну Трампа 2017–2021 років та радником з національної безпеки тодішнього віцепрезидента Майка Пенса.

Келлог працює в America First Policy Institute, він є одним з авторів плану щодо завершення війни в Україні. Сам Келлог вже заявив, що готовий невтомно працювати для забезпечення «миру через силу». На своїй сторінці в X Келлог написав, що для нього велика честь бути призначеним на посаду.

Як бачить завершення війни в Україні Кіт Келлог, читайте в матеріалі Forbes Ukraine.