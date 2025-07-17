Онлайн-сервіс з купівлі квитків Tickets.ua на середину 2025 року доступний у 104 країнах, повідомив CEO та співвласник компанії Андрій Інгульський в інтерв’ю Forbes Ukraine . До повномасштабного вторгнення українська група працювала у менш, як десяти країнах.

Деталі

В умовах війни материнському холдингу Tickets.ua – австрійській TTN довелось швидко адаптуватися до нових реалій, каже Інгульський. До повномасштабного вторгнення компанія працювала у Німеччина та ще кількох країнах, зокрема Казахстані.

«Ми у швидкому режимі виходили на іноземні ринки, щоб диверсифікувати бізнес, – пояснив Інгульський. – Можливості зростання в країні, де йде війна, обмежені».

Деякі ринки компанія підключала довго. «А потім за один день відкрили 104», – каже він. З них 25 – це великі повноцінні ринки. Офіси з місцевими командами відкриті у восьми країнах.

«Ми присутні на багатьох непрофільних або малих, як-от умовна Зімбабве чи інші країни, що підключаються «пакетно», тобто разом з цільовими ринками», – пояснив Інгульський. За його словами, вони рідко дають відчутний результат.

Найбільші частки за маржинальністю за бізнесу мають ринки України (20%), США та Казахстану (по 10%) та ЄС. «Європейські ринки показують хорошу динаміку зростання – 30-40% на рік. У цілому ці регіони більш стабільні для нашого бізнесу», – додав Інгульський.

Контекст

Онлайн-сервіс з купівлі квитків Tickets.ua у 2008-му році заснували львівʼяни Андрій Інгульський та Сергій Кравець. Сервіс бронював авіаквитки, заробляючи на комісії і власній націнці. У 2013-му компанія почала експансію, тому через два роки створила холдинг TTN в Австрії, під парасолькою якого обʼєднла всі іноземні «дочки».

На середину 2025-го Інгульському та Кравцю (по 50% кожен в автрійському холдингу TTN) належить 49% Tickets.ua. Решта 51% у Tickets.ua належить фонду ATEY. Його засновник і власник – Андрій Солтис, згідно з YouControl.

Нині сервіс компанії доступний на понад 100 ринках та має близько 10 млн відвідувачів сайту на місяць по всьому світу.

Продаж авіаквитків приносить компанії 40% виторгу, розповів Інгульський. Компанія також почала продавати автобусні та залізничні квитки і вводити додаткові сервіси, як от організація відряджень для великого бізнесу. У 2024-му виторг TTN – €200 млн, каже Інгульський. Це втричі менше, ніж у допандемійному 2019-му.

У червні компанія запустила покупку квитків частинами у партнерстві з monobank. Як Tickets.ua на ходу перебудовує бізнес, щоб зростати – читайте в інтерв’ю CEO Андрія Інгульського для Forbes Ukraine.