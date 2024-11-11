«Укренерго» застосувало екстрені відключення електроенергії через загрозу ракетної атаки

НЕК «Укренерго» видала розпорядження застосувати екстрені відключення електроенергії для мінімізації можливих наслідків російської ракетної атаки вранці в понеділок, 11 листопада. Про це повідомила пресслужба компанії «ДТЕК Київські електромережі».

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Київ, Київщина, Одещина, Дніпропетровщина, Донеччина: за вказівкою «Укренерго» застосовуються превентивні екстрені відключення світла, йдеться у повідомленні.

Відключення застосувуються у Сумській та Черкаській областях.

Під час екстрених відключень графіки, які можуть бути спрогнозовані заздалегідь, – не діють. Відключення відбуватимуться там де потрібно і стільки, скільки необхідно для стабілізації ситуації, зазначила компанія.

Контекст

О 6:25 Повітряні сили повідомили, що РФ пустила крилаті ракети із стратегічних бомбардувальників Ту-95МС з району Каспійського моря».

За даними моніторингів, пуски були імітаційними, бо ракети у повітряному просторі України не зафіксовані. Борти ТУ-95мс розвернулись назад у напрямку аеродромів базування, а літаки Міг-31К здійснили посадку. На час написання новини, відбоїв повітряної тривоги не було.