Кабінет Міністрів України врегулював питання виробництва, закупівлі та постачання вибухових речовин і боєприпасів для потреб Сил оборони в умовах воєнного стану. Про це повідомило Міністерство оборони 31 липня.

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16 липня уряд ухвалив постанову «Деякі питання виробництва, закупівлі та постачання вибухових речовин і боєприпасів» на засіданні Кабміну.

«Ця постанова затверджує Порядок виробництва, закупівлі та постачання вибухових речовин і боєприпасів, визначаючи чіткі алгоритми та механізми цих процесів. Також унесено зміни до інших нормативних актів для їх узгодження з новим Порядком», – зазначили в МОУ.

У документі вказано, що підприємства, які отримали статус виробників боєприпасів і вибухових речовин відповідно до експериментального проєкту (постанова КМУ №763), продовжують свою діяльність без перерв, забезпечуючи стабільність виробничих процесів.

Основні положення постанови:

Свідоцтва на зберігання вибухових матеріалів військового призначення, видані раніше за постановою №763, залишаються чинними на період дії нового Порядку. Виробникам не доведеться повторно проходити бюрократичні процедури.

Усі промислові вибухові матеріали, включно з мисливським порохом, що використовуються для виробництва боєприпасів для Сил оборони, класифікуються як вибухові матеріали військового призначення, що полегшує їх обіг і застосування.

Уряд усунув адміністративні перешкоди для виробників, дозволяючи підприємствам із відповідними технологіями та компетенціями швидко розгортати виробництво боєприпасів, вибухових речовин та інших засобів ураження.

Контекст

На програму виробництва та закупівлі зброї у 2025 році передбачено рекордні щонайменше 739 млрд грн, заявив експрем’єр-міністр Денис Шмигаль на засіданні Кабміну 7 лютого. Він наголосив, що довгострокові контракти мають стати стандартом для виробників озброєння. За словами Шмигаля, Україна робить акцент на закупівлю вітчизняної зброї, інвестуючи державні ресурси та підтримуючи приватний сектор.

Однією з ключових вимог оборонних підприємств є запровадження довгострокових контрактів на виробництво зброї та боєприпасів, підсумував Шмигаль.