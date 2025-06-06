Операція українських спецслужб, під час якої FPV-дрони атакували російські військові аеродроми, зокрема «Дягілєво», «Оленья», «Біла» та «Іваново», спричинила бурхливу дискусію в Білому домі щодо доцільності подальшої підтримки України. Про це пише The Atlantic із посиланням на джерела в адміністрації Трампа.

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За словами співрозмовників видання, атака вразила президента США Дональда Трампа, але водночас викликала його гнів. Трамп висловив особисте невдоволення президентом України Володимиром Зеленським, назвавши його «гарячою головою», яка, на його думку, може спровокувати Третю світову війну.

Джерела зазначають, що Трамп роздратований тим, що Україна не попередила США про намір завдати ударів по стратегічних об’єктах Росії, що може призвести до швидкої ескалації конфлікту, особливо напередодні переговорів у Стамбулі.

Контекст

Раніше видання Axios, посилаючись на джерела в уряді США, повідомляло, що Трамп вважає атаку України на російські авіабази «потужною» та «вражаючою». Водночас співрозмовники видання зазначали, що Трамп стурбований тим, що удари українських безпілотників можуть спровокувати президента РФ Володимира Путіна на відповідні дії, що може зірвати дипломатичну ініціативу Трампа, яка сприяла відновленню російсько-українських переговорів вперше за три роки.

Спеціальний посланець президента США з питань України Кіт Келлог також коментував, що Україна здійснила «надзвичайно сміливу атаку» на російські військові аеродроми, але це підвищує ризик ескалації конфлікту. Пізніше Келлог додав: «Ця подія може стати поштовхом до миру, але обидві сторони мають залишатися відданими меті президента Трампа – припинити кровопролиття та завершити війну».

Він наголосив, що «сміливе лідерство та рішучі дії можуть змінити ситуацію на полі бою», посилаючись на свій військовий досвід і історичні приклади. За словами Келлога, таке лідерство продемонстрували Служба безпеки України, Головне управління розвідки Міноборони та міністр оборони Рустем Умєров.