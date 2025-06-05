Президент США Дональд Трамп висловив захоплення спецоперацією «Павутина», проведеною українськими спецслужбами, але висловив занепокоєння, що вона може ускладнити його спроби досягти миру з Росією. Про це пише Axios із посиланням на джерела.

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Трамп назвав атаку дронів на російські аеродроми «потужною» та «крутою» у розмові з одним із довірених осіб. «Досить сильно», – зазначив він.

Один із радників президента порівняв Україну з чихуахуа, а Росію – з великим собакою. «З точки зору міжнародної політики, це як чихуахуа, що завдає серйозної шкоди значно більшій собаці», – пояснив радник.

Водночас Трамп зазначив у розмовах із людьми, з якими спілкувався останніми днями, що ця операція може спровокувати російського лідера Володимира Путіна на серйозну відповідь, повідомило інше анонімне джерело.

«Ми прагнемо завершення цієї війни та її деескалації. Якщо Путін розлютиться у відповідь, то так, президент має певні побоювання», – додав ще один неназваний співрозмовник.

Контекст

1 червня Служба безпеки України здійснила спецоперацію «Павутина», під час якої FPV-дрони атакували 41 стратегічний бомбардувальник російської армії на аеродромах «Дягілєво» (Рязанська область), «Оленья» (Мурманська область), «Біла» (Іркутська область) та «Іваново» (Іванівська область).

Дрони доставлялися на територію Росії у вантажівках, заховані під мобільними дерев’яними укриттями. У потрібний момент укриття дистанційно відкривалися, даючи змогу дронам атакувати літаки А-50, Ту-95 і Ту-22М3, які Росія використовує для ударів по Україні. За даними OSINT-аналітика Кріса Біггерса, на аеродромі «Біла» в Іркутській області було знищено або пошкоджено щонайменше шість літаків, а на аеродромі «Оленья» в Мурманській області – щонайменше три.

У результаті операції «Павутина» уражено 34% стратегічної авіації Росії на чотирьох аеродромах. За словами голови СБУ Василя Малюка, дрони знищили 41 літак, включно з А-50, Ту-95, Ту-22М3 і Ту-160, загальною вартістю понад $7 млрд.