Президент США Дональд Трамп висловив захоплення спецоперацією «Павутина», проведеною українськими спецслужбами, але висловив занепокоєння, що вона може ускладнити його спроби досягти миру з Росією. Про це пише Axios із посиланням на джерела.
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Деталі
- Трамп назвав атаку дронів на російські аеродроми «потужною» та «крутою» у розмові з одним із довірених осіб. «Досить сильно», – зазначив він.
- Один із радників президента порівняв Україну з чихуахуа, а Росію – з великим собакою. «З точки зору міжнародної політики, це як чихуахуа, що завдає серйозної шкоди значно більшій собаці», – пояснив радник.
- Водночас Трамп зазначив у розмовах із людьми, з якими спілкувався останніми днями, що ця операція може спровокувати російського лідера Володимира Путіна на серйозну відповідь, повідомило інше анонімне джерело.
- «Ми прагнемо завершення цієї війни та її деескалації. Якщо Путін розлютиться у відповідь, то так, президент має певні побоювання», – додав ще один неназваний співрозмовник.
Контекст
1 червня Служба безпеки України здійснила спецоперацію «Павутина», під час якої FPV-дрони атакували 41 стратегічний бомбардувальник російської армії на аеродромах «Дягілєво» (Рязанська область), «Оленья» (Мурманська область), «Біла» (Іркутська область) та «Іваново» (Іванівська область).
Дрони доставлялися на територію Росії у вантажівках, заховані під мобільними дерев’яними укриттями. У потрібний момент укриття дистанційно відкривалися, даючи змогу дронам атакувати літаки А-50, Ту-95 і Ту-22М3, які Росія використовує для ударів по Україні. За даними OSINT-аналітика Кріса Біггерса, на аеродромі «Біла» в Іркутській області було знищено або пошкоджено щонайменше шість літаків, а на аеродромі «Оленья» в Мурманській області – щонайменше три.
У результаті операції «Павутина» уражено 34% стратегічної авіації Росії на чотирьох аеродромах. За словами голови СБУ Василя Малюка, дрони знищили 41 літак, включно з А-50, Ту-95, Ту-22М3 і Ту-160, загальною вартістю понад $7 млрд.
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