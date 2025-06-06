Спеціальний представник президента США з питань України Кіт Келлог високо оцінив спецоперацію СБУ «Павутина», спрямовану на знищення стратегічної авіації РФ, назвавши її прикладом ефективного та сміливого лідерства. Про це він написав у соціальній мережі X.

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«Ця подія може стати поштовхом до миру, але обидві сторони мають залишатися відданими меті президента Трампа – зупинити кровопролиття та завершити війну», – зазначив Келлог.

Він наголосив, що «сміливе лідерство та рішучі дії здатні змінити ситуацію на полі бою», посилаючись на власний військовий досвід і історичні приклади.

За словами Келлога, таке лідерство продемонстрували Служба безпеки України, Головне управління розвідки Міноборони та міністр оборони Рустем Умєров.

Контекст

1 червня Служба безпеки України провела спецоперацію «Павутина», у рамках якої FPV-дрони атакували 41 стратегічний бомбардувальник російської армії на аеродромах «Дягілєво» (Рязанська область), «Оленья» (Мурманська область), «Біла» (Іркутська область) та «Іваново» (Іванівська область).

Дрони транспортувалися на територію РФ у вантажівках, прихованих під мобільними дерев’яними укриттями. У визначений час дахи укриттів відкривалися дистанційно, дозволяючи дронам атакувати літаки А-50, Ту-95 і Ту-22М3, які Росія використовує для ударів по Україні. За даними OSINT-аналітика Кріса Біггерса, на аеродромі «Біла» в Іркутській області знищено або пошкоджено щонайменше шість літаків, а на аеродромі «Оленья» в Мурманській області – щонайменше три.

У результаті операції «Павутина» було уражено 34% стратегічної авіації РФ на чотирьох аеродромах. За словами голови СБУ Василя Малюка, дрони знищили 41 літак, включно з А-50, Ту-95, Ту-22М3 і Ту-160, загальною вартістю понад $7 млрд.