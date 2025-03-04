Верховна Рада подякувала Трампу, Конгресу й американцям за підтримку

Верховна Рада України подякувала президентові США Дональду Трампу, Конгресу та американському народу «за непохитну підтримку України в найскладніші часи її історії», наголосивши на ключовій ролі США як стратегічного партнера у забезпеченні безпеки й стабільності на фронті та в Європі. Про це йдеться у зверненні , опублікованому на сайті парламенту пізно ввечері 3 березня.

Деталі

Пакети безпекової допомоги від США допомогли стабілізувати ситуацію на передовій, а тверда позиція Америки на підтримку незалежності, суверенітету та територіальної цілісності України стала основою для захисту демократичних цінностей, йдеться у зверненні. У зверненні наголошується, що лідерство США на міжнародній арені нерозривно пов’язане з їхньою надійністю як союзника.

Окремо наголошено на важливості миротворчих зусиль Дональда Трампа, які, на думку Верховної Ради, можуть прискорити припинення бойових дій і встановлення миру в Україні та світі.

Верховна Рада вітає ініціативи Трампа щодо переговорного процесу та закликала до поглиблення стратегічного партнерства, зокрема у сфері видобутку критичних мінералів.

«Український народ прагне миру більше, ніж будь-хто, і ми віримо, що підтримка США залишиться непохитною», – йдеться в заяві. Парламент підкреслив, що Україна має залишатися незалежною та суверенною, а співпраця з Америкою робить обидві країни сильнішими.

Контекст

Президент США Трамп наказав призупинити всю військову допомогу Україні через кілька днів після конфлікту з президентом Володимиром Зеленським в Овальному кабінеті, пише Bloomberg із посиланням на високопосадовця Міністерства оборони.

Після цього рішення ЗСУ зможуть вести бойові дії в нинішньому темпі «протягом кількох тижнів, можливо, до літа», повідомив березня телеканал CNN, посилаючись на слова західних посадовців.

Європейські лідери вважають, що Трамп намагається чинити тиск на Зеленського, щоб той вибачився та підписав угоду про видобуток корисних копалин, повідомляють обізнані джерела.