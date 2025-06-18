Японська корпорація Nippon Steel оголосила про завершення угоди з купівлі United States Steel Corp. за $14,1 млрд. Про це йдеться у спільному пресрелізі компаній від 18 червня. Це дозволило створити другого за масштабами виробника сталі у світі.

Деталі

У межах угоди Nippon викупила акції US Steel по $55 за штуку.

Дейв Беррітт, гендиректор US Steel, назвав день завершення угоди «знаковим». «Це історичний день для нашої країни, наших громад і всієї американської сталеливарної галузі. Завдяки рішучому лідерству президента Трампа американські робітники отримали найкращу можливу угоду», – йдеться у його коментарі.

За словами Беррітта, партнерство з Nippon Steel дозволить розвиватися ще швидше – «з інвестиціями, новими технологіями і створенням добре оплачуваних робочих місць по всій країні».

Закривши угоду японська компанія отримала стратегічний плацдарм у США, що дозволяє їй оминути 50% мито на сталь, запроваджене Дональдом Трампом.

Контекст

Угода, вперше анонсована в грудні 2023 року, вимагала погодження з американською владою.

Незадовго до того як залишити посаду в січні президент Джо Байден заблокував угоду з міркувань національної безпеки, що викликало судові позови компаній. Сталеливарні компанії побачили нову можливість в адміністрації Трампа, яка у квітні розпочала нову 45-денну перевірку національної безпеки щодо запропонованого злиття.

Для Nippon Steel, четвертого за величиною виробника сталі у світі, закріплення у США є ключем до його глобальної стратегії зростання. Американський ринок сталі, включаючи високоякісну сталь, спеціалізацію Nippon Steel, зростає на тлі напруженості у світовій торгівлі.

Наприкінці минулого тижня адміністрація Трампа дала «зелене світло» угоді після того, як Nippon Steel погодилася інвестувати додаткові $11 млрд у виробничі потужності US Steel.