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Японська Nippon Steel завершила поглинання US Steel за $14,1 млрд

Юрій Тарасовський /Артем Галкін для Forbes Ukraine
Юрій Тарасовський
Forbes

1 хв читання

Президент США Дональд Трамп виступає на заводі US Steel у Вест-Міффліні, штат Пенсильванія, 30 травня 2025 року /Getty Images

Президент США Дональд Трамп виступає на заводі US Steel у Вест-Міффліні, штат Пенсильванія, 30 травня 2025 року Фото Getty Images

Японська корпорація Nippon Steel оголосила про завершення угоди з купівлі United States Steel Corp. за $14,1 млрд. Про це йдеться у спільному пресрелізі компаній від 18 червня. Це дозволило створити другого за масштабами виробника сталі у світі.

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Деталі

  • У межах угоди Nippon викупила акції US Steel по $55 за штуку.
  • Дейв Беррітт, гендиректор US Steel, назвав день завершення угоди «знаковим». «Це історичний день для нашої країни, наших громад і всієї американської сталеливарної галузі. Завдяки рішучому лідерству президента Трампа американські робітники отримали найкращу можливу угоду», – йдеться у його коментарі. 
  • За словами Беррітта, партнерство з Nippon Steel дозволить розвиватися ще швидше – «з інвестиціями, новими технологіями і створенням добре оплачуваних робочих місць по всій країні».
  • Закривши угоду японська компанія отримала стратегічний плацдарм у США, що дозволяє їй оминути 50% мито на сталь, запроваджене Дональдом Трампом.

Контекст

Угода, вперше анонсована в грудні 2023 року, вимагала погодження з американською владою. 

Незадовго до того як залишити посаду в січні президент Джо Байден заблокував угоду з міркувань національної безпеки, що викликало судові позови компаній. Сталеливарні компанії побачили нову можливість в адміністрації Трампа, яка у квітні розпочала нову 45-денну перевірку національної безпеки щодо запропонованого злиття.

Для Nippon Steel, четвертого за величиною виробника сталі у світі, закріплення у США є ключем до його глобальної стратегії зростання. Американський ринок сталі, включаючи високоякісну сталь, спеціалізацію Nippon Steel, зростає на тлі напруженості у світовій торгівлі.

Наприкінці минулого тижня адміністрація Трампа дала «зелене світло» угоді після того, як Nippon Steel погодилася інвестувати додаткові $11 млрд у виробничі потужності US Steel.

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