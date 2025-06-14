Президент США Дональд Трамп схвалив пропозицію Nippon Steel про покупку акцій US Steel за $14,9 млрд, пише Reuters . Трамп підписав указ, в якому йшлося про те, що обʼєднання може бути продовжено, якщо компанії підпишуть угоду з Міністерством фінансів, що вирішує проблеми національної безпеки, викликані угодою.

Ключові факти

Компанії оголосили, що підписали угоду, виконавши умови директиви Трампа та фактично отримавши схвалення на злиття.

«Ми з нетерпінням чекаємо на можливість втілити наші зобовʼязання в життя, щоб знову зробити американську сталеливарну та обробну промисловість великою», – йдеться у заяві компаній, в якій вони подякували Трампу.

Вони додали, що угода включає $11 млрд нових інвестицій, які мають бути зроблені до 2028 року, а також зобовʼязання щодо управління, виробництва та торгівлі.

Nippon Steel купує 100% акцій US Steel, повідомив представник японської компанії в Токіо.

За даними агентства Reuters, Nippon Steel інвестує додатково $3 млрд у новий завод після 2028 року.

Поглинання дозволить американській фірмі отримати критично важливі інвестиції, а Nippon Steel – отримати вигоду з багатьох американських інфраструктурних проектів, тоді як її закордонні конкуренти стикаються з митами на сталь у розмірі 50%.

Контекст

Для Nippon Steel, четвертого за величиною виробника сталі у світі, закріплення у США є ключем до його глобальної стратегії зростання. Американський ринок сталі, включаючи високоякісну сталь, спеціалізацію Nippon Steel, зростає на тлі напруженості у світовій торгівлі.

Тим не менш, деякі інвестори Nippon Steel стурбовані короткостроковим фінансовим тиском через масштаб додаткових інвестиційних зобовʼязань.

Уряд Японії, що поспішає укласти торговельну угоду зі США до моменту зустрічі Трампа та премʼєр-міністра Сігеру Ісіби на саміті «Великої сімки», який розпочнеться в 15 черня, привітав угоду між Nippon та US Steel.

Пропозиція зіткнулася з опором з того часу, як Nippon Steel подала її у грудні 2023 року. Після того, як минулого року профспілка United Steelworkers виступила проти угоди. Незадовго до того як залишити посаду в січні тодішній президент Джо Байден заблокував угоду з міркувань національної безпеки, що викликало судові позови компаній. Сталеливарні компанії побачили нову можливість в адміністрації Трампа, яка у квітні розпочала нову 45-денну перевірку національної безпеки щодо запропонованого злиття.