Компанії BP, Eni і TotalEnergies почали евакуацію іноземного персоналу з іракських нафтових родовищ, повідомила державна нафтова компанія Basra Oil Company 23 червня. Видобуток на південних родовищах Іраку залишається незмінним, експорт становить у середньому 3,32 млн барелів на день, повідомили Reuters два чиновники з нафтової галузі.

Ключові факти

Заходи з евакуації були вжиті після військових ударів США по іранських ядерних обʼєктах і зіткнень між Ізраїлем та Іраном, що межує з Іраком.

«Компанії, що працюють на родовищах Basra Oil Company… тимчасово евакуювали частину іноземного персоналу, зокрема BP, яка працює на родовищі Румайла», – йдеться у заяві Basra Oil. Компанія додала, що цей крок не вплине на виробництво.

Італійська компанія Eni, яка має контракт на технічне обслуговування на іракському нафтогазовому родовищі Зубайр, скоротила чисельність персоналу з 260 до 98 осіб, повідомила Basra Oil, додавши, що робітники, які залишилися в країні, працюють у звичайному режимі з місцевими співробітниками. Раніше прессекретар компанії заявив, що Eni скоротила чисельність персоналу як запобіжний засіб і стежить за ситуацією в регіоні.

Французька TotalEnergies евакуювала 60% свого персоналу, але це не вплинуло на операції, заявила Basra Oil.

Basra Oil повідомила, що роботи на родовищах, якими управляють китайські компанії і які не скорочували свій персонал, продовжуються стабільно. Російська компанія «Лукойл» теж не вживала заходів.

Shevron і Shell, які працюють в Іраку, відмовилися від коментарів.

Контекст

Президент США Дональд Трамп заявив, що під час ударів на вихідних він «знищив» основні ядерні обʼєкти Ірану, приєднавшись до ізраїльської операції.

23 червня Ізраїль завдав нових ударів по Ірану, зокрема по Тегерану та іранському ядерному обʼєкту у Фордо, який також став ціллю атаки США.

Іран, який є третім за величиною виробником сирої нафти в ОПЕК, заявив 23 червня, що атака США на його ядерні обʼєкти розширила коло законних цілей для збройних сил. У Перській затоці утворився затор з майже тисячі суден через збої GPS та погрози Ірану перекрити Ормузьку протоку.

Трамп закликав не підвищувати ціни на нафту. 23 червня ціни на нафту коливалися, досягнувши пʼятимісячного максимуму після авіаударів США по Ірану. Трамп також доручив Міністерству енергетики США «бурити» і заявив, що вимагає виконати наказ негайно.