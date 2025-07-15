Четверо украинцев вошли в список самых богатых иммигрантов в США по версии Forbes : Ян Кум, Леонид Радвинский, Михаил Подольский и Макс Левчин. Это позволило Украине занять место в десятке стран по количеству миллиардеров-иммигрантов.

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В тройке лидеров: Илон Маск ($393,1 млрд, основатель Tesla и SpaceX, ЮАР), Сергей Брин ($139,7 млрд, соучредитель Google, РФ) и Дженсен Хуанг ($137,9 млрд, основатель NVIDIA, Тайвань).

Выходцев из Украины в списке четверо. На 9-м месте – Ян Кум, соучредитель WhatsApp, самого крупного в мире сервиса мобильных сообщений. Его состояние оценивается в $16,9 млрд. После продажи WhatsApp компании Facebook в 2014 году за $22 млрд Кум покинул пост генерального директора в 2018 году. В настоящее время он инвестирует через свою фирму Newlands, которая владеет почти 10 млн акций Meta и поддерживает стартапы.

На 50-м месте – Леонид Радвинский, владелец OnlyFans, популярной платформы для онлайн-творцов. Его состояние составляет $3,8 млрд. Родившись в Украине, он основал реферальный бизнес в сфере развлечений для взрослых еще студентом. В 2018 году Радвинский приобрел долю у OnlyFans, которая в 2023 году получила $1,3 млрд дохода, а пользователи потратили на платформе $6,6 млрд. С 2021 по 2023 год он выплатил себе $1,1 млрд дивидендов.

На 75-м месте – Михаил Польский с состоянием $2,5 млрд, основатель и генеральный директор Invenergy LLC. Компания развивает проекты в сфере возобновляемой энергетики, в частности, планирует построить 1000 ветровых турбин в Канзасе и 800-мильную линию электропередач стоимостью $7 млрд. Invenergy владеет более 10 000 МВт мощностей, в том числе почти 7000 МВт от ветровых турбин.

На 85-м месте – Макс Левчин с состоянием $2,1 млрд, соучредитель PayPal и генеральный директор Affirm Holdings, финтех-компании, предлагающей кредиты для покупки в рассрочку. Левчин также основал игровую компанию Slide и приложение Glow. Он владеет почти 11% акций Affirm, рыночная стоимость которой в январе 2021 года составила $24 млрд, а на начало марта 2024 года составила $11 млрд.

Как отметил Forbes, в США сейчас проживает рекордное количество миллиардеров, рожденных за рубежом, – 125 человек из 41 страны.

Контекст

В апреле Forbes обновил рейтинг самых богатых людей мира, в который вошли семь украинских долларовых миллиардеров. Лидером среди украинцев остается Ринат Ахметов, владелец ДТЭК и «Метинвеста», чье состояние выросло почти вдвое – с $4 млрд до $7,9 млрд, что обеспечило ему 390-е место.

Виктор Пинчук занял 1141-е место с состоянием $3,2 млрд, что на 60% больше, чем в прошлом. Это обусловлено улучшением результатов «Интерпайпа», GeoAlliance и переоценкой активов, в том числе недвижимости и сбережений.

Петр Порошенко вернулся в рейтинг, заняв 1947-е место с состоянием $1,8 млрд. Андрей Веревский также вернулся, заняв 2356-е место ($1,4 млрд) благодаря росту капитализации Kernel.

Вернувшиеся в список Вадим Новинский, Константин Жеваго и Влад Яценко делят 2623-е место с состоянием $1,2 млрд. Их состояние осталось без изменений. Геннадий Боголюбов ($1 млрд) выбыл из рейтинга.