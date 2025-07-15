Четверо українців увійшли до списку найбагатших іммігрантів у США за версією Forbes : Ян Кум, Леонід Радвінський, Михайло Подольський та Макс Левчин. Це дозволило Україні посісти місце в десятці країн за кількістю мільярдерів-іммігрантів.

Деталі

У трійці лідерів: Ілон Маск ($393,1 млрд, засновник Tesla і SpaceX, ПАР), Сергій Брін ($139,7 млрд, співзасновник Google, РФ) та Дженсен Хуанг ($137,9 млрд, засновник NVIDIA, Тайвань).

Вихідців з України у списку четверо. На 9-му місці – Ян Кум, співзасновник WhatsApp, найбільшого у світі сервісу мобільних повідомлень. Його статки оцінюють у $16,9 млрд. Після продажу WhatsApp компанії Facebook у 2014 році за $22 млрд, Кум залишив посаду генерального директора у 2018 році. Нині він інвестує через свою фірму Newlands, яка володіє майже 10 млн акцій Meta та підтримує стартапи.

На 50-му місці – Леонід Радвінський, власник OnlyFans, популярної платформи для онлайн-творців. Його статки становлять $3,8 млрд. Народившись в Україні, він заснував реферальний бізнес у сфері розваг для дорослих ще студентом. У 2018 році Радвінський придбав частку в OnlyFans, яка у 2023 році отримала $1,3 млрд доходу, а користувачі витратили на платформі $6,6 млрд. З 2021 по 2023 рік він виплатив собі $1,1 млрд дивідендів.

На 75-му місці – Михайло Польський зі статками $2,5 млрд, засновник і генеральний директор Invenergy LLC. Компанія розвиває проєкти у сфері відновлювальної енергетики, зокрема планує побудувати 1000 вітрових турбін у Канзасі та 800-мильну лінію електропередач вартістю $7 млрд. Invenergy володіє понад 10 000 МВт потужностей, зокрема майже 7000 МВт від вітрових турбін.

На 85-му місці – Макс Левчин зі статками $2,1 млрд, співзасновник PayPal і генеральний директор Affirm Holdings, фінтех-компанії, що пропонує кредити для купівлі в розстрочку. Левчин також заснував ігрову компанію Slide та додаток Glow. Він володіє майже 11% акцій Affirm, ринкова вартість якої у січні 2021 року сягнула $24 млрд, а на початок березня 2024 року становила $11 млрд.

Як зазначив Forbes, у США зараз проживає рекордна кількість мільярдерів, народжених за кордоном, – 125 осіб із 41 країни.

Контекст

У квітні Forbes оновив рейтинг найбагатших людей світу, до якого увійшли семеро українських доларових мільярдерів. Лідером серед українців залишається Рінат Ахметов, власник ДТЕК і «Метінвесту», чиї статки зросли майже вдвічі – з $4 млрд до $7,9 млрд, що забезпечило йому 390-те місце.

Віктор Пінчук посів 1141-ше місце зі статками $3,2 млрд, що на 60% більше, ніж торік. Це зумовлено покращенням результатів «Інтерпайпу», GeoAlliance та переоцінкою активів, зокрема нерухомості й заощаджень.

Петро Порошенко повернувся до рейтингу, посівши 1947-ме місце зі статками $1,8 млрд. Андрій Веревський також повернувся, зайнявши 2356-те місце ($1,4 млрд) завдяки зростанню капіталізації Kernel.

Вадим Новинський, Костянтин Жеваго та Влад Яценко, який повернувся до списку, ділять 2623-тє місце зі статками $1,2 млрд. Їхні статки залишилися без змін. Геннадій Боголюбов ($1 млрд) вибув із рейтингу.