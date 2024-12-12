Финляндия заблокировала новые сделки по продаже недвижимости россиянам из соображений безопасности

Финляндия заблокировала два соглашения по продаже недвижимости российским покупателям, сообщает местное Минобороны 12 декабря. Решение было принято, поскольку такие соглашения могут представлять угрозу национальной безопасности.
Ключевые факты
- 10 декабря министр обороны Антти Гяккинен отклонил решение о предоставлении разрешений на приобретение недвижимости покупателями из-за границ ЕС и еврозоны.
- Решения касаются одного объекта недвижимости в Паргасе на южном побережье Финляндии и пяти объектов недвижимости в Кокемяки в юго-западной части страны, говорится в заявлении министерства.
- Покупателями хотели стать два частных лица – граждане России.
- «Министерство обороны тщательно проверяет биографию каждого покупателя недвижимости за границами ЕС и Европейской экономической зоны. Защита нашей национальной безопасности особенно важна в нынешней ситуации», – сказал Гяккинен.
- Решения Минобороны основываются на Законе о передаче недвижимости, требующей специального разрешения. Среди причин негативных решений Министерства обороны есть то, что соглашения могут считаться угрозой национальной безопасности и препятствием организации обороны Финляндии.
Контекст
Новое решение министра обороны было принято спустя несколько месяцев после того, как Финляндия прекратила шесть сделок с недвижимостью, совершенных иностранными покупателями, из соображений национальной безопасности. Она также вмешалась в ряд других подобных операций за последние два года.
Правительство Финляндии в сентябре предложило запретить большинству граждан России покупать недвижимость в стране.
Отношения между Финляндией и соседней Россией испортились после полномасштабного вторжения в Украину в 2022 году, что побудило Хельсинки присоединиться к военному альянсу НАТО.
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