Фінляндія заблокувала нові угоди з продажу нерухомості росіянам із міркувань безпеки

Фінляндія заблокувала дві угоди з продажу нерухомості російським покупцям, повідомляє тамтешнє Міноборони 12 грудня. Рішення ухвалили, оскільки такі угоди можуть становити загрозу національній безпеці.
Ключові факти
- 10 грудня міністр оборони Антті Гяккінен відхилив рішення про надання дозволів на придбання нерухомості покупцями з-за меж ЄС і єврозони.
- Рішення стосуються одного обʼєкта нерухомості в Паргасі на південному узбережжі Фінляндії та пʼяти обʼєктів нерухомості в Кокемʼяки у південно-західній частині країни, йдеться у заяві міністерства.
- Покупцями хотіли стати дві приватні особи – громадяни Росії.
- «Міністерство оборони ретельно перевіряє біографію кожного покупця нерухомості з-за меж ЄС та Європейської економічної зони. Захист нашої національної безпеки особливо важливий у нинішній безпековій ситуації», – сказав Гяккінен.
- Рішення Міноборони ґрунтуються на Законі про передачу нерухомості, яка потребує спеціального дозволу. Серед причин негативних рішень Міністерства оборони є те, що угоди можуть вважатися загрозою національній безпеці та перешкодою організації оборони Фінляндії.
Контекст
Нове рішення міністра оборони було ухвалено лише через кілька місяців після того, як Фінляндія зупинила шість угод з нерухомістю, здійснених іноземними покупцями з міркувань національної безпеки. Вона також втрутилася в низку інших подібних операцій за останні два роки.
Уряд Фінляндії у вересні запропонував заборонити більшості громадян Росії купувати нерухомість у країні.
Відносини між Фінляндією та сусідньою Росією зіпсувалися після повномасштабного вторгнення в Україну в 2022 році, що спонукало Гельсінкі долучитися до військового альянсу НАТО.
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