Фінляндія заблокувала нові угоди з продажу нерухомості росіянам із міркувань безпеки

Фінляндія заблокувала дві угоди з продажу нерухомості російським покупцям, повідомляє тамтешнє Міноборони 12 грудня. Рішення ухвалили, оскільки такі угоди можуть становити загрозу національній безпеці.

Ключові факти

10 грудня міністр оборони Антті Гяккінен відхилив рішення про надання дозволів на придбання нерухомості покупцями з-за меж ЄС і єврозони.

Рішення стосуються одного обʼєкта нерухомості в Паргасі на південному узбережжі Фінляндії та пʼяти обʼєктів нерухомості в Кокемʼяки у південно-західній частині країни, йдеться у заяві міністерства.

Покупцями хотіли стати дві приватні особи – громадяни Росії.

«Міністерство оборони ретельно перевіряє біографію кожного покупця нерухомості з-за меж ЄС та Європейської економічної зони. Захист нашої національної безпеки особливо важливий у нинішній безпековій ситуації», – сказав Гяккінен.

Рішення Міноборони ґрунтуються на Законі про передачу нерухомості, яка потребує спеціального дозволу. Серед причин негативних рішень Міністерства оборони є те, що угоди можуть вважатися загрозою національній безпеці та перешкодою організації оборони Фінляндії.

Контекст

Нове рішення міністра оборони було ухвалено лише через кілька місяців після того, як Фінляндія зупинила шість угод з нерухомістю, здійснених іноземними покупцями з міркувань національної безпеки. Вона також втрутилася в низку інших подібних операцій за останні два роки.

Уряд Фінляндії у вересні запропонував заборонити більшості громадян Росії купувати нерухомість у країні.

Відносини між Фінляндією та сусідньою Росією зіпсувалися після повномасштабного вторгнення в Україну в 2022 році, що спонукало Гельсінкі долучитися до військового альянсу НАТО.