Forbes Ukraine провів у Telegram-каналі опитування читачів щодо їхніх очікувань показника інфляції на кінець 2025 року. Це відбулося одразу після публікації офіційних даних про рівень споживчої інфляції у травні . Станом на 10:30 11 червня зібрано 1080 голосів.

Ключові факти

Кожен третій читач Forbes Ukraine вважає, що інфляція надалі прискориться із поточних 15,9% і наприкінці 2025 року становитиме понад 17,5%.

Тільки 13% респондентів очікують сповільнення інфляції до однознакового рівня (менше 10%).

Загалом 56% респондентів вважають, що споживча інфляція в кінці 2025 року перевищуватиме 15%.

Анастасія Решетнік, Forbes Ukraine Фото інфографіка Анастасія Решетнік

Контекст

У травні місячний показник інфляції в Україні становив 1,3%, що призвело до прискорення річної інфляції до 15,9%. Найсильніше за рік зросли ціни на яйця (+86%, прискорення з 74,6% у квітні), електроенергію (+63,6%, стабільно через підвищення тарифів у червні 2024 року) та овочі (+35,7%, стабілізація після 35,8% у квітні). Активно зростали ціни і на деякі види фруктів і ягід, наприклад на полуницю.

У червні очікується помітне сповільнення динаміки Індексу споживчих цін, оскільки із нього випаде підвищення тарифів на електроенергію для побутових споживачів, яке відбулося торік.

НБУ прогнозує зниження інфляції влітку 2025 року, а до кінця року, на думку регулятора, вона має становити 8,7%, повернувшись до однознакового рівня. Цьому сприятимуть нові врожаї, покращення енергопостачання, помірний тиск на ринку праці та зниження світових цін на нафту.

Консенсус-прогноз українських та зарубіжних аналітиків, зібраний у червні 2025 року FocusEconomics, свідчить про сповільнення показника споживчої інфляції до 8,9% на кінець 2025 року, а повний діапазон прогнозів становить 7,6−10,2%.

Таким чином, масові інфляційні очікування є значно вищими за очікування професійних економістів.