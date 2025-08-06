Новое торговое соглашение между Украиной и ЕС ожидает финального согласования со стороны Еврокомиссии. Об этом сообщил заместитель министра экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Тарас Высоцкий в интервью Forbes . По его словам, стороны пока не достигли консенсуса по объему экспортных квот на сахар и биоэтанол.

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Высоцкий отметил, что удалось согласовать увеличение квот почти для всех групп товаров. Он подчеркнул, что Украина способна экспортировать больше сахара и биоэтанола, чем предусмотрено обновленным соглашением, но стороны пока не достигли консенсуса по объемам.

По словам замминистра, Украина была готова полностью открыть свой рынок для товаров из ЕС при условии взаимного открытия рынков. Однако, как подчеркнул Высоцкий, для ЕС важно защищать своих фермеров в определенных сегментах. Новое соглашение будет действовать до 2028 года.

Контекст

30 июня Украина и ЕС подписали обновленное Соглашение об углубленной и всеобъемлющей зоне свободной торговли. Документ включает механизм защиты рынка ЕС на случай, если импорт из Украины создаст трудности для Евросоюза или отдельных его стран-членов.

По условиям соглашения Украина сможет экспортировать в ЕС больше товаров, чем до полномасштабного вторжения, но меньше, чем в период действия «торгового безвиза». Для чувствительных продуктов, таких как яйца, сахар и пшеница, квоты были повышены, но остаются ниже пиковых объемов импорта, чтобы избежать дестабилизации европейского рынка.

Менее чувствительные товары получат умеренное расширение доступа к рынку ЕС, а некоторые категории продукции будут полностью либерализированы.

Европейская комиссия намеренно отложила обнародование деталей соглашения во избежание влияния на внутриполитическую ситуацию перед выборами в Польше и Румынии. По данным источников, Брюссель опасался, что обнародование уступок Украине могло бы ослабить позиции проевропейских кандидатов и спровоцировать протесты среди местных аграриев.