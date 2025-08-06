Новое торговое соглашение между Украиной и ЕС ожидает финального согласования со стороны Еврокомиссии. Об этом сообщил заместитель министра экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Тарас Высоцкий в интервью Forbes. По его словам, стороны пока не достигли консенсуса по объему экспортных квот на сахар и биоэтанол.
Подробности
- Высоцкий отметил, что удалось согласовать увеличение квот почти для всех групп товаров. Он подчеркнул, что Украина способна экспортировать больше сахара и биоэтанола, чем предусмотрено обновленным соглашением, но стороны пока не достигли консенсуса по объемам.
- По словам замминистра, Украина была готова полностью открыть свой рынок для товаров из ЕС при условии взаимного открытия рынков. Однако, как подчеркнул Высоцкий, для ЕС важно защищать своих фермеров в определенных сегментах. Новое соглашение будет действовать до 2028 года.
Контекст
30 июня Украина и ЕС подписали обновленное Соглашение об углубленной и всеобъемлющей зоне свободной торговли. Документ включает механизм защиты рынка ЕС на случай, если импорт из Украины создаст трудности для Евросоюза или отдельных его стран-членов.
По условиям соглашения Украина сможет экспортировать в ЕС больше товаров, чем до полномасштабного вторжения, но меньше, чем в период действия «торгового безвиза». Для чувствительных продуктов, таких как яйца, сахар и пшеница, квоты были повышены, но остаются ниже пиковых объемов импорта, чтобы избежать дестабилизации европейского рынка.
Менее чувствительные товары получат умеренное расширение доступа к рынку ЕС, а некоторые категории продукции будут полностью либерализированы.
Европейская комиссия намеренно отложила обнародование деталей соглашения во избежание влияния на внутриполитическую ситуацию перед выборами в Польше и Румынии. По данным источников, Брюссель опасался, что обнародование уступок Украине могло бы ослабить позиции проевропейских кандидатов и спровоцировать протесты среди местных аграриев.
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